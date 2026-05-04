В НХЛ стал известен самый последний участник 1/4 финала Кубка Стэнли
Самый старейший и титулованный клуб Лиги добился подобного достижения после того, как в седьмом решающем матче на выезде переиграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 2:1.
Счет в этом поединке на 19-й минуте открыл форвард гостей Ник Сузуки. Во втором периоде игрок "Тампы" Доминик Джеймс реализовал большинство и восстановил баланс.
А победу "Монреалю" в третьем заключительном игровом отрезке принес Алекс Ньюхук.
В итоге "Канадиенс" пробиваются во второй раунд Кубка Стэнли, где их ждет соперничество с "Баффало Сэйбрз".
Пока "трехцветные" добивались путевки в четвертьфинал, вторая пара Восточной конференции НХЛ уже начала свои разборки за выход в полуфинал текущих состязаний.
Так, "Каролина Харрикейнз" одолела "Филадельфию Флайерз" (3:0) и повела в серии 1-0.
Что касается Западной конференции, то здесь первыми в четвертьфинале начали выяснять отношения "Колорадо Эвеланш" и "Миннесота Уайлд".
Их стартовый поединок закончился в пользу "лавин" со счетом 9:6.
Вторая пара данной конференции – "Анахайм Дакс" и "Вегас Голден Найтс" – начнет свое сражение рано утром 5 мая.
"Колорадо" и "Каролина" одними из первых оформили себе путевки во второй раунд Кубка Стэнли. Действующим обладателем трофея является "Флорида Пантерз", который в этот раз не смог выйти в плей-офф турнира.