#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
464.53
543.73
6.15
Спорт

В НХЛ стал известен самый последний участник 1/4 финала Кубка Стэнли

Хоккей Участник 1/4 финала КС, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 14:20 Фото: Instagram/canadiensmtl
4 мая окончательно определились все четвертьфинальные пары текущего сезона Кубка Стэнли, где последнюю путевку во второй раунд соревнований завоевал легендарный "Монреаль Канадиенс", сообщает Zakon.kz.

Самый старейший и титулованный клуб Лиги добился подобного достижения после того, как в седьмом решающем матче на выезде переиграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 2:1.

Счет в этом поединке на 19-й минуте открыл форвард гостей Ник Сузуки. Во втором периоде игрок "Тампы" Доминик Джеймс реализовал большинство и восстановил баланс.

А победу "Монреалю" в третьем заключительном игровом отрезке принес Алекс Ньюхук.

В итоге "Канадиенс" пробиваются во второй раунд Кубка Стэнли, где их ждет соперничество с "Баффало Сэйбрз".

Пока "трехцветные" добивались путевки в четвертьфинал, вторая пара Восточной конференции НХЛ уже начала свои разборки за выход в полуфинал текущих состязаний.

Так, "Каролина Харрикейнз" одолела "Филадельфию Флайерз" (3:0) и повела в серии 1-0.

Что касается Западной конференции, то здесь первыми в четвертьфинале начали выяснять отношения "Колорадо Эвеланш" и "Миннесота Уайлд".

Их стартовый поединок закончился в пользу "лавин" со счетом 9:6.

Вторая пара данной конференции – "Анахайм Дакс" и "Вегас Голден Найтс" – начнет свое сражение рано утром 5 мая.

"Колорадо" и "Каролина" одними из первых оформили себе путевки во второй раунд Кубка Стэнли. Действующим обладателем трофея является "Флорида Пантерз", который в этот раз не смог выйти в плей-офф турнира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Хоккей Список 1/4 финала Кубка
13:49, 05 мая 2025
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Стэнли-2025
Хоккей Победа Кубок Стэнли
09:40, 19 мая 2025
"Флорида" переиграла "Торонто" и вышла в 1/2 финала Кубка Стэнли-2025
Хоккеист, лед, спортсмен
08:10, 28 апреля 2025
"Вашингтон" vs "Монреаль": итоги серии четвертого матча Кубка Стэнли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Это невозможно&quot;: Синнер высказался о возможности выиграть все &quot;Мастерсы&quot; сезона
05:17, Сегодня
"Это невозможно": Синнер высказался о возможности выиграть все "Мастерсы" сезона
&quot;Никто не будет жаловаться&quot;: Кормье нашёл нового соперника для Ислама Махачева
04:48, 05 мая 2026
"Никто не будет жаловаться": Кормье нашёл нового соперника для Ислама Махачева
&quot;Хочу испытать себя&quot;: Бенавидес бросил вызов Дмитрию Биволу
04:21, 05 мая 2026
"Хочу испытать себя": Бенавидес бросил вызов Дмитрию Биволу
Шавкат Рахмонов вошёл в число лучших непобеждённых бойцов UFC
03:50, 05 мая 2026
Шавкат Рахмонов вошёл в число лучших непобеждённых бойцов UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: