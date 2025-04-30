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Спорт

"Каролина" совершила невероятный камбэк и первой пробилась в 1/4 финала Кубка Стэнли

Хоккей 2 Раунд Кубок Стэнли, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 10:11 Фото: Instagram/canes
Американский хоккейный коллектив "Каролина Харрикейнз" самым первым пробился во второй раунд Кубка Стэнли-2025, обыграв на своем пути команду "Нью-Джерси" с общим счетом в серии 4:1, сообщает Zakon.kz.

Утром 30 апреля команда Рода Бриндамора выиграла пятый матч в противостоянии с "Дэвилз". Поединок проходил на домашней арене "Каролины", где хозяева уступали со счетом 0:3 уже к девятой минуте стартового периода.

Однако затем "Харрикейнз" преобразились и за пять минут второго периода сумели сравнять счет. Далее команды обменялись шайбами.

Судьба матча решилась во втором овертайме, когда хоккеисты из города Роли вырвали победу – 5:4. 

Автором четвертого и пятого решающего гола на 85-й минуте встречи стал стал нападающий Себастьян Ахо.

Он дважды поразил ворота соперника, когда его дружина имела большинство. Всего форвард в этой игре набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой матча. 

Подводя итоги дня, "Каролина" самой первой из всех клубов вышла во второй раунд Кубка Стэнли-2025. Повторить успех "Харрикейнз" 1 мая могут хоккеисты "Вашингтона", если обыграют дома "Монреаль" в  пятой встрече серии. 

Перед этой игрой лидера "Кэпиталз" Александра Овечкина призывают дисквалифицировать на один матч за грубость.      

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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