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Спорт

"Торонто" удвоил преимущество против "Флориды" в 1/4 финала Кубка Стэнли

Хоккей Победа Флорида, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 09:27 Фото: Instagram/mapleleafs
В НХЛ продолжаются матчи стадии четвертьфинала текущего сезона. В одной из этих игр "Мейпл Ливз" уже ведет 2-0 в серии против действующего обладателя Кубка Стэнли – "Флориды Пантерз", сообщает Zakon.kz.

Рано утром 8 мая команда Крэйга Беруби дома переиграла "пантер" со счетом 4:3 во втором матче четвертьфинала Кубка Стэнли-2025.

Этот результат позволил "кленовым листьям" вырваться вперед с комфортным показателем 2-0 в серии. В стартовом поединке канадцы также были сильнее – 5:4.

Во второй встрече в составе победителей по два очка набрали форварды Макс Доми (1+1) и Макс Пачиоретти (1+1), плюс отличился защитник Морган Райлли (0+2).

Теперь предстоящие две встречи в этом противостоянии пройдут 10 и 12 мая на домашней арене "Флориды".

Если "Торонто" уже отыграла две игры, то "Вашингтон" Александра Овечкина стартовый поединок против "Каролины" проиграла на своей площадке с минимальным счетом 1:2.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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