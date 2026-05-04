ФК "Тун" впервые за 128 лет завоевал "золото" чемпионата Швейцарии

Грандиозное событие отмечают в эти часы жители небольшого швейцарского города Тун. Их любимая футбольная команда "Тун" впервые за свою 128-летнюю историю выиграла чемпионат Швейцарии, сообщает Zakon.kz.

Клуб "Тун" из города с населением 44 000 жителей еще год назад играл во второй лиге. И за один год команда Мауро Лустринелли из победителя низшей лиги превратилась в чемпиона высшего швейцарского дивизиона.

На данный час "Тун" занимает первое место в турнирной таблице швейцарского чемпионата с багажом в 74 очка после 35 матчей.

Как раз накануне главный конкурент "Санкт-Галлен" (63) уступил "Сьону" (0:3) и помог подопечным Лустринелли досрочно оформить чемпионство.

Теперь "Тун" вскоре представит свою страну в главном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов УЕФА.

Бюджет этого клуба составляет 22,45 млн евро, а заполняемость стадиона не больше 10 000 болельщиков.

