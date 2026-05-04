ФК "Тун" впервые за 128 лет завоевал "золото" чемпионата Швейцарии
Клуб "Тун" из города с населением 44 000 жителей еще год назад играл во второй лиге. И за один год команда Мауро Лустринелли из победителя низшей лиги превратилась в чемпиона высшего швейцарского дивизиона.
На данный час "Тун" занимает первое место в турнирной таблице швейцарского чемпионата с багажом в 74 очка после 35 матчей.
🔴 @fcthun_official ist Schweizer Fussballmeister 2025/26! 🏆— Swiss Football League (@News_SFL) May 3, 2026
🔴 FC THUN est champion de Suisse de football 2025/26 ! 🏆
🔴 FC THUN è campione svizzero di calcio 2025/26! 🏆
Как раз накануне главный конкурент "Санкт-Галлен" (63) уступил "Сьону" (0:3) и помог подопечным Лустринелли досрочно оформить чемпионство.
Теперь "Тун" вскоре представит свою страну в главном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов УЕФА.
Бюджет этого клуба составляет 22,45 млн евро, а заполняемость стадиона не больше 10 000 болельщиков.
