Мбаппе и Куртуа могут помочь "Реалу" в матче против "Барселоны"

Лидеры мадридского "Реала" Килиан Мбаппе и Тибо Куртуа могут вернуться на поле 10 мая, когда на "Ноу Камп" состоится очередное "Эль-класико" в рамках чемпионата Испании, сообщает Zakon.kz.

Вопрос участия бельгийского голкипера в предстоящем класико с большей долей вероятности уже решен, так как он уже приступил к тренировкам со своими коллегами.

Куртуа не играл больше месяца из-за травмы бедра и пропустил важнейшие матчи Лиги чемпионов УЕФА.

Что касается Килиана Мбаппе, который еще продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра, то его участие в матче против "Барсы" стоит под большим вопросом.

Окончательное решение по нему станет известно по итогам дополнительного обследования, которое пройдет 6 мая. Сам же форвард уже индивидуально занимается на тренировочной базе "Реала".

Две недели назад был прогноз, что француз пропустит остаток сезона.