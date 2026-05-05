Мбаппе и Куртуа могут помочь "Реалу" в матче против "Барселоны"
Фото: Instagram/ReaLmadrid
Лидеры мадридского "Реала" Килиан Мбаппе и Тибо Куртуа могут вернуться на поле 10 мая, когда на "Ноу Камп" состоится очередное "Эль-класико" в рамках чемпионата Испании, сообщает Zakon.kz.
Вопрос участия бельгийского голкипера в предстоящем класико с большей долей вероятности уже решен, так как он уже приступил к тренировкам со своими коллегами.
Куртуа не играл больше месяца из-за травмы бедра и пропустил важнейшие матчи Лиги чемпионов УЕФА.
Что касается Килиана Мбаппе, который еще продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра, то его участие в матче против "Барсы" стоит под большим вопросом.
Окончательное решение по нему станет известно по итогам дополнительного обследования, которое пройдет 6 мая. Сам же форвард уже индивидуально занимается на тренировочной базе "Реала".
Две недели назад был прогноз, что француз пропустит остаток сезона.
