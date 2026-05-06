Рыбакина высказалась о бойкоте коллег, налогах и проблемах со здоровьем

Все лучшие теннисистки мира в эти дни находятся на кортах Рима (Италия), где стартовал крупный женский "Мастерс". В числе участниц и одной из главных фавориток турнира считается казахстанка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Вторая ракетка мира приехала сюда из Мадрида, где также принимала участие на турнире WTA 1000. Но там казахстанка не смогла достичь высоких результатов, проиграв австрийке Анастасии Потаповой в четвертом круге.

В Риме Елена хочет наверстать упущенное и раскрыла разницу двух этих "тысячников".

"Здесь мяч летит не так сильно, корт немного мягче, поэтому мячи становятся тяжелее. Нужно постоянно следить за мячом и стараться пробивать всем телом. Условия другие, у меня было время потренироваться, в запасе еще пару дней. Пока все нормально". Елена Рыбакина

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" также прокомментировала возможный бойкот турниров со стороны топовых игроков из-за денежных призовых.

"Если большинство скажет, что мы не играем и бойкотируем, тогда я поддержу, это не проблема. Но улучшения нужны не только на турнирах "Большого шлема" и не только в увеличении призовых. Многие не учитывают, что есть большие налоги, можно заработать больше, но значительная часть уходит на налоги". Елена Рыбакина

Пока ее главная конкурентка по WTA-Туру Арина Соболенко поднимает тему бойкота, лидер женской сборной Казахстана спокойно готовится к старту римского "тысячника".

"На прошлой неделе были сильные проблемы с аллергией, сейчас стало лучше. Корректируем тренировки, смотрим день за днем, бывают хорошие дни и плохие. Дождливые дни для меня сейчас самые лучшие. Хотели больше физики перед турниром, но в целом подготовка была хорошей. Всегда есть что улучшать". Елена Рыбакина

Елена Рыбакина стартует в Риме со второго круга. 7 мая она сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) – Лилли Таггер (Австрия).

В свою очередь казахстанские фанаты тенниса заждались прорыва лидера нашей мужской сборной Александра Бублика, у которого в Риме неплохая сетка для возвращения в топ-10 рейтинга ATP.