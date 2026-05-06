Рыбакина высказалась о бойкоте коллег, налогах и проблемах со здоровьем
Вторая ракетка мира приехала сюда из Мадрида, где также принимала участие на турнире WTA 1000. Но там казахстанка не смогла достичь высоких результатов, проиграв австрийке Анастасии Потаповой в четвертом круге.
В Риме Елена хочет наверстать упущенное и раскрыла разницу двух этих "тысячников".
"Здесь мяч летит не так сильно, корт немного мягче, поэтому мячи становятся тяжелее. Нужно постоянно следить за мячом и стараться пробивать всем телом. Условия другие, у меня было время потренироваться, в запасе еще пару дней. Пока все нормально".Елена Рыбакина
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" также прокомментировала возможный бойкот турниров со стороны топовых игроков из-за денежных призовых.
"Если большинство скажет, что мы не играем и бойкотируем, тогда я поддержу, это не проблема. Но улучшения нужны не только на турнирах "Большого шлема" и не только в увеличении призовых. Многие не учитывают, что есть большие налоги, можно заработать больше, но значительная часть уходит на налоги".Елена Рыбакина
Пока ее главная конкурентка по WTA-Туру Арина Соболенко поднимает тему бойкота, лидер женской сборной Казахстана спокойно готовится к старту римского "тысячника".
"На прошлой неделе были сильные проблемы с аллергией, сейчас стало лучше. Корректируем тренировки, смотрим день за днем, бывают хорошие дни и плохие. Дождливые дни для меня сейчас самые лучшие. Хотели больше физики перед турниром, но в целом подготовка была хорошей. Всегда есть что улучшать". Елена Рыбакина
Елена Рыбакина стартует в Риме со второго круга. 7 мая она сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) – Лилли Таггер (Австрия).
В свою очередь казахстанские фанаты тенниса заждались прорыва лидера нашей мужской сборной Александра Бублика, у которого в Риме неплохая сетка для возвращения в топ-10 рейтинга ATP.