#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
Спорт

Елена Рыбакина под песню "Felicità" показала "один день из жизни в Риме"

теннисистка Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 15:37 Фото: Instagram/lenarybakina
Ведущая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина накануне, 6 мая 2026 года, опубликовала в своем Instagram видео, в котором показала, как идет подготовка к "тысячнику" в Риме, сообщает Zakon.kz.

26-летняя спортсменка сопроводила ролик легендарной песней "Felicità" (исполнял дуэт Аль Бано и Ромина Пауэр) и подписала его: "Один день из жизни в Риме".

"Дни подготовки в Риме. Спортзал, тренировки, медиа, мастер-классы… и так по кругу", – написала Рыбакина под публикацией.

Поклонники Елены поприветствовали ее в столице Италии и пожелали ей удачи. Также они попросили теннисистку почаще улыбаться:

  • "Красавица наша! Болеем".
  • "Елена! Можешь, пожалуйста, всегда улыбаться".
  • "Удачи, Елена, и всего наилучшего! Удачи на корте".
  • "Добро пожаловать, лучшая теннисистка современности! Вперед, Елена!"
  • "Лена, пожалуйста, верни нам победу 2023 года. Хочется увидеть, как ты во второй раз поднимаешь над головой трофей в Риме".
  • "Надеюсь, вам понравится поездка в Рим, и с нетерпением жду возможности увидеть ваше выступление на корте в ближайшее время".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 15:37
У Елены Рыбакиной одним конкурентом стало меньше на римском "Мастерсе"

Ранее мы писали, что Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире категории WTA 1000 в Риме. Благодаря статусу сеяной теннисистки она пропустит первый круг "тысячника", а во втором круге (8 мая) сыграет с представительницей Греции Марией Саккари, занимающей 47-е место в рейтинге WTA.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря
17:17, Сегодня
Во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на пятницу
Первая ракетка Казахстана
06:16, 04 мая 2026
Елена Рыбакина эмоционально вернулась в Рим
Определились соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой на турнире в Риме
15:57, 06 мая 2024
Определились соперницы Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой на турнире в Риме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: icehockey.kz
18:23, Сегодня
Сборная Казахстана объявила состав на матч против Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Нурканат Серикбаев
17:52, Сегодня
Российский тренер доволен "триумфом" сборной Казахстана по дзюдо в 2026 году
Лучшая теннисистка России удачно начала &quot;тысячник&quot; в Риме
17:42, Сегодня
Лучшая теннисистка России удачно начала "тысячник" в Риме
Казахстанский бокс
17:31, Сегодня
Казахстанская боксёрша "разбила" соперницу и завоевала медаль на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: