Елена Рыбакина под песню "Felicità" показала "один день из жизни в Риме"
Ведущая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина накануне, 6 мая 2026 года, опубликовала в своем Instagram видео, в котором показала, как идет подготовка к "тысячнику" в Риме, сообщает Zakon.kz.
26-летняя спортсменка сопроводила ролик легендарной песней "Felicità" (исполнял дуэт Аль Бано и Ромина Пауэр) и подписала его: "Один день из жизни в Риме".
"Дни подготовки в Риме. Спортзал, тренировки, медиа, мастер-классы… и так по кругу", – написала Рыбакина под публикацией.
Поклонники Елены поприветствовали ее в столице Италии и пожелали ей удачи. Также они попросили теннисистку почаще улыбаться:
- "Красавица наша! Болеем".
- "Елена! Можешь, пожалуйста, всегда улыбаться".
- "Удачи, Елена, и всего наилучшего! Удачи на корте".
- "Добро пожаловать, лучшая теннисистка современности! Вперед, Елена!"
- "Лена, пожалуйста, верни нам победу 2023 года. Хочется увидеть, как ты во второй раз поднимаешь над головой трофей в Риме".
- "Надеюсь, вам понравится поездка в Рим, и с нетерпением жду возможности увидеть ваше выступление на корте в ближайшее время".
Ранее мы писали, что Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире категории WTA 1000 в Риме. Благодаря статусу сеяной теннисистки она пропустит первый круг "тысячника", а во втором круге (8 мая) сыграет с представительницей Греции Марией Саккари, занимающей 47-е место в рейтинге WTA.
