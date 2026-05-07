Елена Рыбакина под песню "Felicità" показала "один день из жизни в Риме"

Ведущая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина накануне, 6 мая 2026 года, опубликовала в своем Instagram видео, в котором показала, как идет подготовка к "тысячнику" в Риме, сообщает Zakon.kz.

26-летняя спортсменка сопроводила ролик легендарной песней "Felicità" (исполнял дуэт Аль Бано и Ромина Пауэр) и подписала его: "Один день из жизни в Риме".

"Дни подготовки в Риме. Спортзал, тренировки, медиа, мастер-классы… и так по кругу", – написала Рыбакина под публикацией.

Поклонники Елены поприветствовали ее в столице Италии и пожелали ей удачи. Также они попросили теннисистку почаще улыбаться:

"Красавица наша! Болеем".

"Елена! Можешь, пожалуйста, всегда улыбаться".

"Удачи, Елена, и всего наилучшего! Удачи на корте".

"Добро пожаловать, лучшая теннисистка современности! Вперед, Елена!"

"Лена, пожалуйста, верни нам победу 2023 года. Хочется увидеть, как ты во второй раз поднимаешь над головой трофей в Риме".

"Надеюсь, вам понравится поездка в Рим, и с нетерпением жду возможности увидеть ваше выступление на корте в ближайшее время".

Ранее мы писали, что Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире категории WTA 1000 в Риме. Благодаря статусу сеяной теннисистки она пропустит первый круг "тысячника", а во втором круге (8 мая) сыграет с представительницей Греции Марией Саккари, занимающей 47-е место в рейтинге WTA.