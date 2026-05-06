Спорт

70 000 фанатов потребовали ухода Килиана Мбаппе из "Реала"

Футбол Бойкот Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 14:09 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Разгневанные болельщики мадридского "Реала", коих собралось за один час 70 000, подписали петицию с требованием об уходе французского нападающего Килиана Мбаппе из клуба, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Footmercato, напряженность вокруг лучшего снайпера "сливочных" растет, и немалое количество болельщиков открыто выражают свое недовольство.

Фанаты через соцсети отравляют грозные послания футболисту с требованием покинуть "Реал". Ситуация с Мбаппе осложнилась после его недавней поездки в Италию, где он отдыхал со своей подругой Эстер Экспосито.

Поведение болельщиков не оставили без внимания представители самого нападающего, которые опубликовали официальное заявление.

"Часть критики основана на чрезмерной интерпретации элементов, связанных с периодом восстановления, который строго контролируется клубом. Это не соответствует действительности в отношении самоотдачи и работы, которую Килиан ежедневно выполняет на благо команды".Заявление менеджеров Килиана Мбаппе

По информации некоторых СМИ, несколько дней назад у Мбаппе произошел конфликт с одним из членов тренерского штаба на тренировке. Футболист начал спорить с тренером, который якобы неправильно зафиксировал офсайд.

Также появилась информация, что главный тренер королевского клуба Альваро Арбелоа не поставит Мбаппе в стартовый состав на матч против "Барселоны" 10 мая, даже если тот восстановится от травмы.

Капитан "Реала" получил травму левой ноги 10 дней назад в матче 32-го тура испанского чемпионата с "Бетисом". Получив время на восстановление, он поехал на отдых, что не понравилось фанатам, которые подвергли его критике и требуют ухода.

