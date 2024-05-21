"Реал" лишился ценного полузащитника перед финалом Лиги чемпионов

Французский полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Орельен Тчуамени не сможет выйти на поле в финале Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской "Боруссии". Причиной стал перелом кости стопы, однако хавбек планирует восстановиться к Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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По информации Marca, 24-летний футболист получил травму в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против немецкой "Баварии". У француза обнаружен перелом третьей плюсневой кости левой стопы.

Игрок сборной Франции получил консультации у ведущих специалистов мира, для того чтобы быстрее восстановиться к финалу ЛЧ. Орельен даже побывал в США, где ему подтвердили диагноз и посоветовали методы лечения.





Фото: Instagram/aurelientchm

Если вопрос с участием в матче с "Боруссией" уже закрыт, то поездка на чемпионат Европы пока еще остается под сомнением. Сам же футболист надеется быть готовым к началу Евро-2024, который стартует 14 июня.

Пока Тчуамени переживает о состоянии своего здоровья, его родной клуб готовится к самому важному поединку сезона. 1 июня подопечные Карло Анчелотти встретятся с дортмундской "Боруссией" в финале Лиги чемпионов на знаменитой британской арене "Уэмбли".

Мадридский коллектив, досрочно став победителем Ла Лиги, неделю назад установил новый рекорд по сухим матчам.

