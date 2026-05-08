Спорт

Болгер потеряла сознание во время матча казахстанца Александра Шевченко

Теннис Потеря Сознания, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 16:01 Фото: Instagram/shevchenkoo_17
В эти минуты на турнире ATP 1000 в Риме (Италия) проходит поединок второго круга одиночного разряда, где встречаются казахстанец Александр Шевченко и россиянин Карен Хачанов, сообщает Zakon.kz.

В одном из игровых эпизодов этого матча случился неприятный инцидент с одной из девочек, которая подавала мячи теннисистам.

Болгерл потеряла сознание и никак не могла прийти в себя, падая на грунтовую площадку. В этот момент Хачанов срочно подбежал к девочке и стал помогать ей встать на ноги.

Матч был приостановлен, в ситуацию вмешалась арбитр на вышке и врачи, которые дежурили рядом.

Спустя время встреча возобновилась, после первого сета впереди находится российский теннисист со счетом 6:4.

Пока не ясно, что стало причиной плохого самочувствия болгерл, жара или ее состояние здоровья.

Стоит отметить, что сегодня через несколько часов на корты Рима выйдет первая ракетка Казахстана Александр Бублик.

P.S. Только что завершился матч Хачанова против Шевченко, где более титулованный россиянин взял второй сет (6:4), а с ним добился и общего успеха в этой игре.

