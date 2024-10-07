Александр Шевченко узнал соперника по третьему кругу "Мастерса" в Шанхае

В Шанхае (Китай) проходит турнир серии "Мастерс" (АТР-1000). Казахстанский теннисист Александр Шевченко (58 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Вторая ракетка Казахстана в упорной борьбе обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (31 АТР) со счетом 7:6, 7:5. В очном противостоянии казахстанец восстановил равновесие – 1:1.

Шевченко впервые в карьере пробился в третий раунд турнира серии ATP-1000 на твердом покрытии. В прошлом сезоне он доходил до аналогичной стадии "тысячников" в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), но это было на грунте.

В третьем раунде его соперником стал Якуб Меншик (65 АТР, Чехия), который сенсационно выиграл у россиянина Андрея Рублёва (6 АТР) со счетом 6:7, 6:4, 6:3.

Шевченко в этом году уже встречался с Якубом. В июле они сыграли в первом круге Олимпийских игр в Париже, тогда победа была на стороне Меншика (6:3, 6:4). Также игрок из Чехии был сильнее в 2023 году на турнире серии "Челленджер" Bratislava Open.

Ранее в первом раунде "Мастерса" в Шанхае Шевченко одержал победу над Рамкумаром Раманатаном (№332 ATP) из Индии со счетом 6:1, 7:6 (7:3).