Видеообзор матча Александр Шевченко – Даниил Медведев

В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории ATP-500. Представитель Казахстана Александр Шевченко (№47 ATP) провел матч первого круга в одиночном разряде против четвертой ракетки мира россиянина Даниила Медведева. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец проиграл действующему чемпиону Медведеву со счетом 3:6, 5:7. В очном противостоянии Даниил увеличил отрыв – 2:0.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Шевченко шесть раз подал навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех. Медведев выполнил два эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик потерпел поражение в парном разряде турнира в Дубае.