"Актобе" разгромил "Кайсар" и возвращается в группу лидеров КПЛ-2026
Стоит отметить, что два мяча в этом матче гости "привезли" сами себе. Автоголами в составе кызылординцев отметились Алияр Мухамед и Саламат Жумабеков.
Один гол западноказахстанский коллектив сумел забить сам в этой игре, когда отличился Артур Шушеначев.
В итоге 3:0 и "Актобе" набрал 13 очков, что позволило им подняться на седьмое место турнирной таблицы. До третьего места им не хватает всего лишь три очка.
В предпоследнем матче девятого тура "Алтай" из Усть-Каменогорска преподнес небольшой сюрприз и сыграл вничью с лидером текущего сезона – "Ордабасы" (0:0).
Тем самым по сумме всех игр прошедшего тура "Кайрат" остался на первой строчке таблицы (22 очка), далее идет шымкентский коллектив (19) и "Окжетпес" (16). Матчи 10-го тура КПЛ-2026 пройдут 16-17 мая.
А днем ранее "Реал" закрыл скандальное дело и оштрафовал на крупную сумму двух своих звезд.