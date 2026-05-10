Спорт

"Актобе" разгромил "Кайсар" и возвращается в группу лидеров КПЛ-2026

Футбол Разгром КПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 19:54
10 мая пятикратный чемпион Казахстана по футболу "Актобе" и кызылординский "Кайсар" подвели итоги девятого тура Премьер-лиги, где успех сопутствовал "красно-белым", которые уверенно дома обыграли "степных волков" со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что два мяча в этом матче гости "привезли" сами себе. Автоголами в составе кызылординцев отметились Алияр Мухамед и Саламат Жумабеков.

Один гол западноказахстанский коллектив сумел забить сам в этой игре, когда отличился Артур Шушеначев.

В итоге 3:0 и "Актобе" набрал 13 очков, что позволило им подняться на седьмое место турнирной таблицы. До третьего места им не хватает всего лишь три очка.

В предпоследнем матче девятого тура "Алтай" из Усть-Каменогорска преподнес небольшой сюрприз и сыграл вничью с лидером текущего сезона – "Ордабасы" (0:0).

Тем самым по сумме всех игр прошедшего тура "Кайрат" остался на первой строчке таблицы (22 очка), далее идет шымкентский коллектив (19) и "Окжетпес" (16). Матчи 10-го тура КПЛ-2026 пройдут 16-17 мая.

А днем ранее "Реал" закрыл скандальное дело и оштрафовал на крупную сумму двух своих звезд.

