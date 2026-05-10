Кенжебек красивым дебютным голом спас "Ахмат" от домашнего поражения

10 мая состоялся матч 29-го тура российской Премьер-лиги по футболу, в котором грозненский "Ахмат" принимал на своей арене махачкалинское "Динамо", исходом чего стала боевая ничья – 1:1, сообщает Zakon.kz.

Гости повели в счете еще до перерыва, когда отличился их защитник Мохамед Аззи. Атаки хозяев поля достигли своей цели только во втором тайме, когда на 83-ой минуте первый свой гол в РПЛ забил казахстанский полузащитник Галымжан Кенжебек.

Он своим прекрасным и точным ударом поставил точку в этом противостоянии, а заодно помог своей команде избежать поражения – 1:1.

Стоит заметить, что Галымжан вышел на замену на 60-й минуте этой встречи вместо своего соотечественника, форварда сборной Казахстана – Максима Самородова.

Таким образом после этой игры "Ахмат" набрал 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

В заключительном туре нынешнего сезона команда Станислава Черчесова 17 мая в гостях сыграет с "Сочи",

