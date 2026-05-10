Спорт

Прогнозируемый провал Бублика оправдался, и он оказался за бортом ATP 1000

Теннис Победа Рим, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 23:42 Фото: Instagram/BUBLIK
Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублика продолжает свое невыразительное выступление в текущем сезоне, свидетельством чего стало поражение на "Мастерсе" в Риме, сообщает Zakon.kz.

Несколько минут назад первая ракетка нашей страны на стадии 1/16 финала данного турнира не смог переиграть американца Лёрнера Тьена, который занимает 21-е место в рейтинге ATP.

В начале этого матча все складывалось достаточно удачно для девятого сеяного римского "Мастерса", который взял первый сет – 6:4.

Однако затем проигрыш в одном из игровых эпизодов второй партии полностью "расклеил" игру казахстанца. Бублик сломал ракетку и начал нецензурно выражаться, что в итоге привело к поражению не только во втором сете, но и во всем матче – 3:6, 5:7.

Теперь в 1/8 финала турнира в Риме американец встретится с победителем противостояния Маттео Арнальди (Италия) – Рафаэль Джодар (Испания).

Нестабильное выступление Бублика было более или менее прогнозируемым, тогда как уверенная игра второй ракетки мира среди женщин Елены Рыбакиной в последнее время вселяет уверенность в ее фанатов.

Казахстанка сегодня без особых проблем на этих же соревнованиях обыграла Александру Эалу в двух партиях – 6:4, 6:3.

