Прогнозируемый провал Бублика оправдался, и он оказался за бортом ATP 1000
Несколько минут назад первая ракетка нашей страны на стадии 1/16 финала данного турнира не смог переиграть американца Лёрнера Тьена, который занимает 21-е место в рейтинге ATP.
В начале этого матча все складывалось достаточно удачно для девятого сеяного римского "Мастерса", который взял первый сет – 6:4.
Однако затем проигрыш в одном из игровых эпизодов второй партии полностью "расклеил" игру казахстанца. Бублик сломал ракетку и начал нецензурно выражаться, что в итоге привело к поражению не только во втором сете, но и во всем матче – 3:6, 5:7.
Теперь в 1/8 финала турнира в Риме американец встретится с победителем противостояния Маттео Арнальди (Италия) – Рафаэль Джодар (Испания).
Нестабильное выступление Бублика было более или менее прогнозируемым, тогда как уверенная игра второй ракетки мира среди женщин Елены Рыбакиной в последнее время вселяет уверенность в ее фанатов.
Казахстанка сегодня без особых проблем на этих же соревнованиях обыграла Александру Эалу в двух партиях – 6:4, 6:3.