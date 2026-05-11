Как выглядит турнирная таблица КПЛ после девятого тура

10 мая после завершения девятого тура обновлена турнирная таблица казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

9 и 10 мая в городах Казахстана прошли матчи девятого тура чемпионата Казахстана. Его результаты выглядят следующим образом:

"Окжетпес" – "Атырау" 0:0;

"Жетысу" – "Женис" 2:3;

"Елимай" – "Каспий" 0:1;

"Астана" – "Кызылжар" 2:1;

"Тобол" – "Иртыш" 1:0;

"Улытау" – "Кайрат" 1:1;

"Алтай" – "Ордабасы" 0:0;

"Актобе" – "Кайсар" 3:0.

В итоге "Кайрат" сохранил лидерство в турнирной таблице КПЛ, у "Ордабасы" матч в запасе. "Каспий" покинул зону вылета, а "Окжетпес" остается в тройке.

11 мая "Барселона" обыграла "Реал" и досрочно выиграла чемпионат Испании.