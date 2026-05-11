Как выглядит турнирная таблица КПЛ после девятого тура
Фото: Instagram/fc__ordabasy
10 мая после завершения девятого тура обновлена турнирная таблица казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.
9 и 10 мая в городах Казахстана прошли матчи девятого тура чемпионата Казахстана. Его результаты выглядят следующим образом:
- "Окжетпес" – "Атырау" 0:0;
- "Жетысу" – "Женис" 2:3;
- "Елимай" – "Каспий" 0:1;
- "Астана" – "Кызылжар" 2:1;
- "Тобол" – "Иртыш" 1:0;
- "Улытау" – "Кайрат" 1:1;
- "Алтай" – "Ордабасы" 0:0;
- "Актобе" – "Кайсар" 3:0.
В итоге "Кайрат" сохранил лидерство в турнирной таблице КПЛ, у "Ордабасы" матч в запасе. "Каспий" покинул зону вылета, а "Окжетпес" остается в тройке.
