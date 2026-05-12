Легенда "МЮ" назвал фаворита в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА

Известный в прошлом защитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", ныне комментатор и эксперт Гари Невилл высказался насчет победителя текущего сезона Лиги чемпионов, в финальном поединке которого сразятся ПСЖ и "Арсенал", сообщает Zakon.kz.

По мнению 51-летнего экс-футболиста сборной Англии, у обеих команд есть свои отличительные характеристики, которые проявятся в решающем матче сезона.

"Арсенал" получил мощный импульс, обыграв "Атлетико", а затем одержал победу над "Вест Хэмом". Такие результаты вселяют уверенность и стойкость. В финале Лиги чемпионов им нужно подумать о своих оборонительных способностях, о том, как они смогут на протяжении 90 минут превосходить команду, которая лучше их. От этого никуда не деться, чемпион Франции демонстрирует это в течение последних двух сезонов. Для Артеты это шанс выйти на новый уровень, победа в Лиге чемпионов стала бы невероятным достижением". Гари Невилл

Невилл отмечает, что победа "канониров" в АПЛ впервые за 22 года – это огромное достижение, а если еще возьмут Лигу чемпионов, то это будет невероятным результатом.

"Кажется, сейчас подходящий момент для победы "Арсенала" в АПЛ, но не совсем подходящий момент для победы в Лиге чемпионов. Думаю, это момент для второй победы подряд для ПСЖ, а Луис Энрике сможет встать в один ряд с богоподобными тренерами, которые этого добились". Гари Невилл

Стоит заметить, что "пушкари" впервые за 20 лет сыграют в финале Лиги чемпионов УЕФА, а французы второй сезон подряд пробиваются туда.

С мнением Невилла не согласен Суперкомпьютер Opta, который отдает свои предпочтения команде Микеля Артеты.

Кто же из них будет прав, сможем узнать только 30 мая, когда и состоится финальная битва двух грандов мирового футбола.