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Спорт

Легенда английского футбола назвал фаворита Лиги чемпионов УЕФА-2025

Футбол Комент Ветерана, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 16:38 Фото: Instagram/alanshearer
В ночь на 16 апреля станут известны два первых полуфиналиста нынешнего сезона Лиги чемпионов УЕФА. В преддверии четвертьфинальных поединков свои прогнозы о фаворитах турнира выдал знаменитый в прошлом игрок "Ньюкасла" Алан Ширер, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Metro, самый величайший футболист в истории АПЛ считает каталонскую "Барселону" главным кандидатом на титул нынешнего сезона Лиги чемпионов.

"Думаю, обыграв "Боруссию", они остаются фаворитами. "Блауграна" сыграла очень впечатляюще. Я считаю их фаворитами. ПСЖ тоже смотрится мощно. Помню их матч против "Арсенала" в сентябре на групповой стадии, тогда команда выглядела средне, правда. В тот период "канониры" чувствовали себя комфортно. Что сейчас демонстрирует парижский клуб – это потрясающе". Алан Ширер

54-летний Алан Ширер в бытность игроком выступал на позиции нападающего, ныне он футбольный аналитик.

Его считают одним из лучших форвардов своего поколения, который является лучшим бомбардиром в истории АПЛ – 260 голов.

В ночь на 16 апреля состоятся два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, где встретятся "Боруссия-Д" – "Барселона" и "Астон Вилла" – ПСЖ.

В первых играх, которые прошли неделю назад, уверенные победы одержали испанцы и французы.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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