Жозе Моуринью вернется в "Реал", но на своих жестких условиях
Знаменитый португальский наставник, ныне тренирующий "Бенфику", достиг предварительного согласия с руководством королевского клуба.
Официальное заявление от 63-летнего специалиста ожидают на следующей неделе.
🚨 José Mourinho is set to become the next manager of Real Madrid!
⚪️ The Portuguese coach has reached an agreement with the club’s management.
💬 An official statement from José Mourinho is expected next week.
Моуринью уже руководил "сливочными" в период с 2010 по 2013 год, когда завоевал три трофея: Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
По информации As, второй приход Жозе в Мадрид будет возможным при соблюдении двух конкретных условий:
- Португалец хочет иметь право голоса относительно трансферов.
- Также он просит строгой дисциплины всех отделов клуба, во избежание ситуаций, которая произошла между Винисиусом Жуниором и экс-главным тренером "Реала" Хаби Алонсо.
Скорее всего, опытный наставник имеет также в виду последний скандал в команде, когда подрались Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени.