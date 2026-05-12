Жозе Моуринью вернется в "Реал", но на своих жестких условиях

12 мая появилась информация, что мадридский "Реал" предварительно уже договорился о возвращении своего бывшего тренера Жозе Моуринью. Португалец через неделю должен сам объявить эту новость, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый португальский наставник, ныне тренирующий "Бенфику", достиг предварительного согласия с руководством королевского клуба.

Официальное заявление от 63-летнего специалиста ожидают на следующей неделе.

🚨 José Mourinho is set to become the next manager of Real Madrid!



⚪️ The Portuguese coach has reached an agreement with the club’s management.



💬 An official statement from José Mourinho is expected next week. #transfer #RMA #SLB pic.twitter.com/eCsIdT5Zu5 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 12, 2026

Моуринью уже руководил "сливочными" в период с 2010 по 2013 год, когда завоевал три трофея: Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

По информации As, второй приход Жозе в Мадрид будет возможным при соблюдении двух конкретных условий:

Португалец хочет иметь право голоса относительно трансферов.

Также он просит строгой дисциплины всех отделов клуба, во избежание ситуаций, которая произошла между Винисиусом Жуниором и экс-главным тренером "Реала" Хаби Алонсо.

Скорее всего, опытный наставник имеет также в виду последний скандал в команде, когда подрались Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени.