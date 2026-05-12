Анна Данилина оформила камбэк и вышла в четвертьфинал "Мастерса" в Риме

Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина одержала вторую подряд победу на крупном турнире категории WTA 1000 в итальянском Риме, сообщает Zakon.kz.

Несколько минут назад наша спортсменка в дуэте с американкой Эйжей Мухаммад в яростной и волевой борьбе сумели сломить сопротивление Ирины Хромачевой (Россия)/Джулианы Олмос (Мексика).

Матч протяженностью в 1 час и 47 минут завершился успехом Анны и Эйжы в трех партиях – 3:5, 7:5, 10:7. Эта победа позволила им выйти в 1/4 финала данных соревнований.

Ранее на старте этого турнира тандем Данилина/Мухаммад был сильнее представителей Китая Синьюй Янь/Сюй Ифань – 6:4, 4:6, 13:11.

Далее казахстанско-американской паре, которая здесь посеяна под шестым номером, светит полуфинал WTA 1000 на кортах Рима. Будущие соперницы по этой стадии определятся чуть позже.

Тем самым Анна Данилина повторила успех своей соотечественницы Елены Рыбакиной, которая 13 мая сыграет в четвертьфинале римского "Мастерса" против Элины Свитолиной из Украины, но уже в одиночном разряде.