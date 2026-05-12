Спорт

Мбаппе на фоне критики фанатов не желает играть в матчах Ла Лиги

Футбол Решение Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 12:09 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Как уже известно, в последнее время ряд болельщиков мадридского "Реала" ополчились на главного снайпера команды – француза Килиана Мбаппе, которые требуют скорейшего ухода форварда, сообщает Zakon.kz.

Фанаты обвиняют футболиста в неудачном сезоне клуба, освистывая его на матчах. Плюс к этому активисты недавно провели петицию с требованием ухода Мбаппе, которая собрала за один час 70 000 голосов. И по сведениям некоторых СМИ эта цифра к этому часу достигла рубежа в 40 млн.

Как пишет The Athletic, сам Мбаппе в курсе этих событий и не хочет играть в оставшихся домашних матчах "Реала".

Форвард на днях пропустил выездное "Эль-класико" против "Барсы", где его команда проиграла принципиальному сопернику со счетом 0:2.

С другой стороны, француз уже почти три недели не выходит на поле из-за повреждения, которое получил в матче с "Бетисом".

Ждали его возвращения именно к поединку с "блауграной", но наставник "сливочных" Арбелоа не включил Мбаппе в состав.

"Реалу" в этом сезоне осталось провести три встречи в рамках испанского чемпионата: дома с "Овьедо" (14 мая) и "Атлетиком" (24 мая), и на выезде против "Севильи" (17 мая).

Между тем королевский клуб в прошедшие выходные закрыл скандальное дело и оштрафовал на крупную сумму двух своих звезд.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
