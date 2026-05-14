Месси оформил 61-й карьерный хет-трик и принес выездную победу команде

В МЛС состоялся ряд матчей регулярного чемпионата, в одном из которых "Интер Майами" Лионеля Месси в гостях переиграл "Цинциннати" со счетом 5:3, где аргентинец трижды поразил ворота соперника, сообщает Zakon.kz.

Для капитана клуба из Флориды эти голы стали 908-м, 909-м и 910-м в его профессиональной карьере. А всего Месси за свою 23-летнюю игровую деятельность накопил уже 61 хет-трик.

38-летний форвард в матче с "Цинциннати" отличился на 24-й, 55-й и 89-й минутах встречи. Плюс на его счету результативный ассист.

Таким образом, копилка голов легендарного Месси достигла отметки в 910 взятий ворот после 1153 матчей: 672 раза он отличился за "Барселону", 116 – Аргентина, 90 – "Интер Майами" и 32 – ПСЖ.

Для сравнения, на счету Криштиану Роналду имеется 971 гол после 1321 игры.

Последние три мяча позволили Лионелю догнать Уго Кейперса ("Чикаго Файр") в списке лучших снайперов чемпионата, сейчас у обоих по 12 голов.

Перед игрой с "Цинциннати" Месси получил существенную надбавку к своей зарплате в "Интер Майами".