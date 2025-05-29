Месси оформил дубль и отдал пас в победном матче против "Монреаля"

Капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси стал главной звездой матча МЛС с "Монреалем". Аргентинец забил два мяча и сделал результативный ассист, что позволило его команде переиграть соперника со счетом 4:2, сообщает Zakon.kz.

В домашнем поединке, который состоялся рано утром 29 мая, аргентинский форвард "Интер Майами" открыл счет на 27-й минуте.

Во втором тайме Месси сначала результативно ассистировал своему звездному напарнику Луису Суаресу. Затем на исходе матча поставил итоговую точку в этой встрече.

Также надо заметить, что в противостоянии с "Монреалем" дублем отличился уругваец Луис Суарес. Он стал автором голов на 68-й и 71-й минутах.

Тем самым клуб из Флориды прервал безвыигрышную серию из четырех матчей в МЛС и располагается на шестой позиции турнирной таблицы с активом в 26 очков.

Здесь стоит отметить, что Месси и Суарес вышли на игру против "Монреаля" в качестве владельцев нового футбольного клуба "Депортиво ЛСМ", который скоро начнет выступление на чемпионате в Уругвае.