Спорт

Звездный форвард "Барселоны" собирается покинуть клуб из-за зарплаты в 90 млн

Футбол Переход Аль-Хиляль, 14.05.2026 14:58
Лидер сборной Польши и каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски близок к переходу в саудовский "Аль-Хилаль". Этот вариант работы вполне вероятен, так как у нападающего заканчивается контракт с чемпионом Испании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WP SportoweFakty, у 37-летнего футболиста уже есть официальное предложение от топового клуба из чемпионата Саудовской Аравии.

Скорее всего, поляк примет приглашение "Аль-Хиляла", так как ему готовы платить 90 млн евро за сезон, что в его возрасте не каждому предлагают.

По мнению экспертов, переход Роберта в чемпионат саудовской Аравии привлекателен с разных позиции. Это очень богатый клуб, где он будет играть наряду с известными личностями мирового футбола, такими как Рубен Невеш, Дарвин Нуньес и Карим Бензем, а тренирует эту команду знаменитый итальянский специалист Симоне Индзаги.

Плюс Левандовский учитывает не только свои личные интересы, но и интересы сборной Польши. Нападающий знает, что время бесценно и тренировки с высокой интенсивностью, как в "Барселоне", могут сказаться на его здоровье.

Поэтому он в последующем желает снизить нагрузку, но при этом играть на постоянной основе.

Но все же окончательные выводы Левандовски сделает уже после заключительного тура Ла Лиги 23 мая. Несмотря на последние две игры "блауграна" уже досрочно стала чемпионом страны на прошлой неделе.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
