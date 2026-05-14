Казахстан станет первым этапом отбора на Олимпиаду-2028 по боксу
Согласно официальной информации, впервые на Олимпиаде будет обеспечено полное гендерное равенство: мужчины и женщины разыграют медали в семи весовых категориях, а общее число участников составит 248 спортсменов (по 124 атлета в мужских и женских соревнованиях).
Разработанная система отбора предусматривает несколько этапов квалификации. Боксеры смогут побороться за олимпийские квоты на трех мировых турнирах и пяти континентальных соревнованиях.
Старт квалификационного периода будет дан в 2027 году на чемпионате мира World Boxing в Казахстане. Затем в течение 2027 и 2028 годов состоятся континентальные турниры.
Завершится отборочный цикл двумя мировыми квалификационными стартами в 2028-м. В ближайшее время World Boxing начнет прием заявок на проведение турниров.
Отметим, что World Boxing будет курировать как отборочный процесс, так и проведение соревнований на Играх в Лос-Анджелесе. На Олимпиаде-2028 медали в боксе будут разыграны в следующих весовых категориях:
Мужчины
- До 55 кг
- До 60 кг
- До 65 кг
- До 70 кг
- До 80 кг
- До 90 кг
- Свыше 90 кг
Женщины
- До 51 кг
- До 54 кг
- До 57 кг
- До 60 кг
- До 65 кг
- До 70 кг
- Свыше 75 кг
World Boxing была основана в апреле 2023 года. В мае 2024-го организация провела первую официальную встречу с МОК, а в феврале 2025 года получила временное признание в качестве Международной федерации в олимпийском движении.
В ноябре прошлого года Геннадий Головкин официально избран президентом World Boxing на состоявшемся в Риме (Италия) Конгрессе WB. Он стал первым в истории казахстанцем, кто возглавил Международную спортивную федерацию.
Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе (США) пройдут с 14 по 30 июля.
