Казахстан станет первым этапом отбора на Олимпиаду-2028 по боксу

Международный Олимпийский комитет утвердил квалификационную систему отбора на Олимпийские игры-2028, представленную Международной федерацией World Boxing.

Согласно официальной информации, впервые на Олимпиаде будет обеспечено полное гендерное равенство: мужчины и женщины разыграют медали в семи весовых категориях, а общее число участников составит 248 спортсменов (по 124 атлета в мужских и женских соревнованиях).

Разработанная система отбора предусматривает несколько этапов квалификации. Боксеры смогут побороться за олимпийские квоты на трех мировых турнирах и пяти континентальных соревнованиях.

Старт квалификационного периода будет дан в 2027 году на чемпионате мира World Boxing в Казахстане. Затем в течение 2027 и 2028 годов состоятся континентальные турниры.

Завершится отборочный цикл двумя мировыми квалификационными стартами в 2028-м. В ближайшее время World Boxing начнет прием заявок на проведение турниров.

Отметим, что World Boxing будет курировать как отборочный процесс, так и проведение соревнований на Играх в Лос-Анджелесе. На Олимпиаде-2028 медали в боксе будут разыграны в следующих весовых категориях:

Мужчины

До 55 кг

До 60 кг

До 65 кг

До 70 кг

До 80 кг

До 90 кг

Свыше 90 кг

Женщины

До 51 кг

До 54 кг

До 57 кг

До 60 кг

До 65 кг

До 70 кг

Свыше 75 кг

World Boxing была основана в апреле 2023 года. В мае 2024-го организация провела первую официальную встречу с МОК, а в феврале 2025 года получила временное признание в качестве Международной федерации в олимпийском движении.

В ноябре прошлого года Геннадий Головкин официально избран президентом World Boxing на состоявшемся в Риме (Италия) Конгрессе WB. Он стал первым в истории казахстанцем, кто возглавил Международную спортивную федерацию.

Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе (США) пройдут с 14 по 30 июля.

