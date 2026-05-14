Спорт

Казахстан станет первым этапом отбора на Олимпиаду-2028 по боксу

Олимпийский отбор по боксу начнется в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 18:30 Фото: olympic.kz
Международный Олимпийский комитет утвердил квалификационную систему отбора на Олимпийские игры-2028, представленную Международной федерацией World Boxing.

Согласно официальной информации, впервые на Олимпиаде будет обеспечено полное гендерное равенство: мужчины и женщины разыграют медали в семи весовых категориях, а общее число участников составит 248 спортсменов (по 124 атлета в мужских и женских соревнованиях).

Разработанная система отбора предусматривает несколько этапов квалификации. Боксеры смогут побороться за олимпийские квоты на трех мировых турнирах и пяти континентальных соревнованиях.

Старт квалификационного периода будет дан в 2027 году на чемпионате мира World Boxing в Казахстане. Затем в течение 2027 и 2028 годов состоятся континентальные турниры.

Завершится отборочный цикл двумя мировыми квалификационными стартами в 2028-м. В ближайшее время World Boxing начнет прием заявок на проведение турниров.

Отметим, что World Boxing будет курировать как отборочный процесс, так и проведение соревнований на Играх в Лос-Анджелесе. На Олимпиаде-2028 медали в боксе будут разыграны в следующих весовых категориях:

Мужчины

  • До 55 кг
  • До 60 кг
  • До 65 кг
  • До 70 кг
  • До 80 кг
  • До 90 кг
  • Свыше 90 кг

Женщины

  • До 51 кг
  • До 54 кг
  • До 57 кг
  • До 60 кг
  • До 65 кг
  • До 70 кг
  • Свыше 75 кг

World Boxing была основана в апреле 2023 года. В мае 2024-го организация провела первую официальную встречу с МОК, а в феврале 2025 года получила временное признание в качестве Международной федерации в олимпийском движении.

В ноябре прошлого года Геннадий Головкин официально избран президентом World Boxing на состоявшемся в Риме (Италия) Конгрессе WB. Он стал первым в истории казахстанцем, кто возглавил Международную спортивную федерацию.

Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе (США) пройдут с 14 по 30 июля.

Ранее сообщалось, что казахстанскую боксершу оставили без "золота" чемпионата Азии.

