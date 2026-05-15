ЧМ-2026 по футболу: Иран готов к поездке, но игрокам не выдают визы

13 мая сборная Ирана по футболу у себя дома провела церемонию проводов перед поездкой на ЧМ-2026, который состоится на территории США, Канады и Мексики, сообщает Zakon.kz.

Однако участие азиатской команды в предстоящем турнире остается под большим вопросом из-за виз, которую иранские игроки еще не получили. А до открытия мундиаля остается чуть меньше 30 дней.

Несмотря на эту ситуацию, сборная Ирана официально попрощалась со своими фанатами на площади Энгелаб в Тегеране. Игроки в красных и черных спортивных костюмах были встречены овациями многочисленной толпы.

Участие иранской дружины в предстоящем турнире запланировано в период с 11 июня по 19 июля, но, по словам главы местной Федерации футбола Мехди Таджа, их сборная до сих пор не получила американские визы.

"На днях у нас состоится решающая встреча с FIFA. Они должны предоставить нам гарантии, потому что вопрос с визами до сих пор не решен. Мы не получили никакой информации от другой стороны о том, кому визы были одобрены. Ни одной визы пока не выдано. Игроки должны ехать в Анкару для дактилоскопии, но мы пытаемся организовать это в Анталье, чтобы не было необходимости ехать в Анкару". Президент ФФИ Мехди Тадж

Скандал с визами по отношению к иранской сборной – это не первый подобный случай. В марте футбольным фанатам из пяти стран ужесточили право въезда в США на ЧМ-2026.



Иран на предстоящем мундиале сыграет в группе G с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом.