#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Спорт

ЧМ-2026 по футболу: Иран готов к поездке, но игрокам не выдают визы

Футбол Без Визы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 13:49 Фото: Instagram/iran_football_federation
13 мая сборная Ирана по футболу у себя дома провела церемонию проводов перед поездкой на ЧМ-2026, который состоится на территории США, Канады и Мексики, сообщает Zakon.kz.

Однако участие азиатской команды в предстоящем турнире остается под большим вопросом из-за виз, которую иранские игроки еще не получили. А до открытия мундиаля остается чуть меньше 30 дней.

Несмотря на эту ситуацию, сборная Ирана официально попрощалась со своими фанатами на площади Энгелаб в Тегеране. Игроки в красных и черных спортивных костюмах были встречены овациями многочисленной толпы.

Участие иранской дружины в предстоящем турнире запланировано в период с 11 июня по 19 июля, но, по словам главы местной Федерации футбола Мехди Таджа, их сборная до сих пор не получила американские визы.

"На днях у нас состоится решающая встреча с FIFA. Они должны предоставить нам гарантии, потому что вопрос с визами до сих пор не решен. Мы не получили никакой информации от другой стороны о том, кому визы были одобрены. Ни одной визы пока не выдано. Игроки должны ехать в Анкару для дактилоскопии, но мы пытаемся организовать это в Анталье, чтобы не было необходимости ехать в Анкару".Президент ФФИ Мехди Тадж

Скандал с визами по отношению к иранской сборной – это не первый подобный случай. В марте футбольным фанатам из пяти стран ужесточили право въезда в США на ЧМ-2026.

Иран на предстоящем мундиале сыграет в группе G с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Перенос Игр Ирана
17:51, 17 марта 2026
Сборная Ирана по футболу хочет перенести свои матчи ЧМ-2026 в Мексику
Футбол Путевка ЧМ-2026
15:18, 26 марта 2025
Какие сборные уже заработали путевки на ЧМ-2026 по футболу
Футбол Состав ЧМ-2026
15:50, 12 мая 2026
Определена первая сборная с окончательным составом на ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В столице Узбекистана проходят завершающие бои по боксу среди юниоров.
13:29, Сегодня
Казахстан завоевал очередную золотую медаль чемпионата Азии в Ташкенте
Казахстанский бокс
13:16, Сегодня
Разгромом завершился бой казахстанки за "золото" чемпионата Азии
В столице Узбекистана проходят завершающие бои по боксу среди юниоров.
12:50, Сегодня
Казахстанская боксёрша стала триумфатором чемпионата Азии в Ташкенте
Жамиля Бакбергенова
12:40, Сегодня
Кубок Казахстана по борьбе: Жамиля Бакбергенова после фиаско на ЧА-2026 поменяла категорию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: