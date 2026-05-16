242 килограмма: казахстанская тяжелоатлетка семь раз обновила рекорд страны в Талдыкоргане

В четвертый день чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике в Талдыкоргане определились победительницы в весовой категории до 77 кг среди женщин, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в этом весе Аянат Жумагали обошла соперниц и несколько раз обновила рекорды в рывке, толчке и по сумме двоеборья.

77 кг

Аянат Жумагали (г. Алматы) – 242 кг (106+140); Маргарита Ермакова (обл. Жетысу) – 220 кг (95+125); Виктория Захарченко (Костанайская обл.) – 190 кг (85+105).

Единственное, что немного расстроило рекордсменку, – ей не удалось поднять 110 кг в рывке.

