242 килограмма: казахстанская тяжелоатлетка семь раз обновила рекорд страны в Талдыкоргане
В четвертый день чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике в Талдыкоргане определились победительницы в весовой категории до 77 кг среди женщин, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, в этом весе Аянат Жумагали обошла соперниц и несколько раз обновила рекорды в рывке, толчке и по сумме двоеборья.
77 кг
- Аянат Жумагали (г. Алматы) – 242 кг (106+140);
- Маргарита Ермакова (обл. Жетысу) – 220 кг (95+125);
- Виктория Захарченко (Костанайская обл.) – 190 кг (85+105).
Единственное, что немного расстроило рекордсменку, – ей не удалось поднять 110 кг в рывке.
