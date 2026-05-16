Чемпионы мира по хоккею неудачно начали защиту титула в элитном дивизионе

Накануне в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, стартовало 89-е по счету мировое первенство по хоккею среди команд высшего дивизиона, сообщает Zakon.kz.

В стартовый день ЧМ-2026 прошли четыре матча, и все они были с участием сборных, которые приехали сюда в качестве главных фаворитов на "золото" турнира.

В матче-открытия данных соревнований два топовых коллектива разогрели публику своей игрой, где Канада была сильнее Швеции – 5:3.

В параллельной встрече этих состязаний Финляндия переиграла Германию со счетом 3:1.

Далее небольшую сенсацию преподнесли хозяева мирового чемпионата, одолевшие американских звезд из НХЛ (3:1), которые год назад стали лучшими на этом турнире.

Ну и в заключительной встрече первого игрового дня Чехия не имела проблем с Данией – 4:1.

Всего на эти соревнования приехали 16 сборных, которые разделены на две группы по восемь команд. В плей-офф выходят по четыре лучшие из каждой группы.

Команды, занявшие последние, восьмые места, перемещаются в дивизион I Group A.

Действующим чемпионом мира является сборная США, сам турнир продлится до 31 мая.

