#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Спорт

США в 11-й раз завоевали "золото" чемпионата мира по хоккею среди женщин

Хоккей Победа ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 14:38 Фото: Instagram/iihfhockey
В ночь на 21 апреля в чешском городе Ческе-Будеёвице завершилось 24-е мировое первенство по хоккею среди женщин, где наградами высшего достоинства были удостоены представители сборной США, сообщает Zakon.kz.

В финале соревнований американки в овертайме сломили сопротивление хоккеисток Канады со счетом 4:3. Автором победной шайбы стала Тесса Джанеке.

Тем самым сборная США в 11-й раз в своей истории стала победителем женского чемпионата мира. Ранее они выигрывали этот турнир два года назад в канадском Брамптоне.

Третье место ЧМ-2025 досталось команде Финляндии, которая в матче за бронзовые медали обыграла хозяев состязаний (4:3, ОТ).

Турнир в Чехии стал уникальным для капитана сборной США Хилари Найт, которая завоевала рекордную 10-ю золотую медаль женского чемпионата мира в своей карьере.

К тому же 35-летняя Найт была признана лучшим бомбардиром за всю историю проведения мировых первенств, в ее активе 67 голов.

Между тем накануне в КХЛ определился первый полуфиналист Кубка Гагарина-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Овечкин озвучил амбициозную цель "Вашингтона" перед играми Кубка Стэнли-2025
Спорт
15:36, Сегодня
Овечкин озвучил амбициозную цель "Вашингтона" перед играми Кубка Стэнли-2025
"Бавария" очень близка к золотым медалям Бундеслиги-2025
Спорт
13:09, Сегодня
"Бавария" очень близка к золотым медалям Бундеслиги-2025
Всего одна победа отделяет "Ливерпуль" от чемпионского титула в АПЛ-2025
Спорт
11:53, Сегодня
Всего одна победа отделяет "Ливерпуль" от чемпионского титула в АПЛ-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: