США в 11-й раз завоевали "золото" чемпионата мира по хоккею среди женщин

В ночь на 21 апреля в чешском городе Ческе-Будеёвице завершилось 24-е мировое первенство по хоккею среди женщин, где наградами высшего достоинства были удостоены представители сборной США, сообщает Zakon.kz.

В финале соревнований американки в овертайме сломили сопротивление хоккеисток Канады со счетом 4:3. Автором победной шайбы стала Тесса Джанеке.

Тем самым сборная США в 11-й раз в своей истории стала победителем женского чемпионата мира. Ранее они выигрывали этот турнир два года назад в канадском Брамптоне.

Третье место ЧМ-2025 досталось команде Финляндии, которая в матче за бронзовые медали обыграла хозяев состязаний (4:3, ОТ).

Турнир в Чехии стал уникальным для капитана сборной США Хилари Найт, которая завоевала рекордную 10-ю золотую медаль женского чемпионата мира в своей карьере.

К тому же 35-летняя Найт была признана лучшим бомбардиром за всю историю проведения мировых первенств, в ее активе 67 голов.

Между тем накануне в КХЛ определился первый полуфиналист Кубка Гагарина-2025.