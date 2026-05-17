Астана против Алматы: футбольные фанаты 10-ти клубов ожидают игры 17 мая

Пять футбольных матчей пройдут в городах Казахстана 17 мая в рамках 10-го тура КПЛ-2026, сообщает Zakon.kz.

Откроют игровой день "Кызылжар" из Петропавловска и "Алтай" из Усть-Каменогорска. Игра начнется в 16:00 на петропавловском стадионе "Карасай".

В 17:00 на столичном стадионе "Астана Арена" местный "Женис" примет алматинский "Кайрат".

"Астана против Алматы", – предвкушают жаркую встречу футбольные болельщики.

"Актобе" и "Атырау" встретятся на стадионе "Центральный" в городе Актобе. Начало матча в 18:00. Болельщики из Актобе готовы заполнить трибуны, чтобы показать противникам свое численное превосходство на стадионе.

В 19:00 на кызылординском стадионе "Кайсар Арена" местный "Кайсар" примет костанайский "Тобыл", а "Ордабасы" из Шымкента и талдыкорганский "Жетысу" завершат в 20:00 игровой день на стадионе им. Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте.

С 22 по 23 мая в Каире мужская команда Казахстана по фехтованию на сабле примет участие в этапе Кубка мира.