Свитолина снесла топовых теннисисток Рыбакину, Швёнтек, Гауфф и победила в Риме

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Риме, сообщает Zakon.kz.

В финале 31-летняя Свитолина обыграла четвертую ракетку мира американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Ранее она уже побеждала в Риме (2017, 2018).

В этом году Свитолина получит 1,05 млн евро призовых и 1000 рейтинговых очков. Кори Гауфф достанется 549 тыс. евро и 650 очков.

Фото: j48tennis

