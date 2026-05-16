Свитолина снесла топовых теннисисток Рыбакину, Швёнтек, Гауфф и победила в Риме
Фото: j48tennis
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Риме, сообщает Zakon.kz.
В финале 31-летняя Свитолина обыграла четвертую ракетку мира американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.
THE CHAMPION IN ROME!!! 💪@ElinaSvitolina | #IBI26 pic.twitter.com/yafs6JpUlI— wta (@WTA) May 16, 2026
Ранее она уже побеждала в Риме (2017, 2018).
В этом году Свитолина получит 1,05 млн евро призовых и 1000 рейтинговых очков. Кори Гауфф достанется 549 тыс. евро и 650 очков.
Ранее "Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании, обыграв "Реал".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript