"Ноет": Жанибек Алимханулы жестко ответил на заявления Дензела Бентли

Казахстанский профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы жестко ответил на притязания британца Дензела Бентли, который пытается заполучить полноценный титул без боя, передает Zakon.kz.

Казахстанский боксер прокомментировал словесную перепалку в социальных сетях, отметив, что его оппонент сознательно избегает прямых вызовов, ограничиваясь жалобами в адрес международной организации.

По словам Алимханулы, современный бокс требует участия в медийных конфликтах, и он готов ставить на место "ноющих" претендентов как в ринге, так и в информационном пространстве.

"Этот Бентли ноет, хочет забрать мой титул без боя. Просит поддержки, а слова "давай подеремся" у него словно кто-то отрезал – не говорит их. Он сейчас временный чемпион. С одной стороны, правильно делает, что ноет – кому хочется получить люлей во второй раз? Бокс теперь – это уже не только ринг. Иногда приходится говорить с ними жестко. Мне это не нравится, но выхода нет", – иронично написал казахстанец в своем Instagram.

Поводом для резких высказываний стало официальное обращение британца к WBO с требованием лишить казахстанца статуса полноправного чемпиона и передать пояс ему. Осенью текущего года боксеры должны встретиться в ринге, чтобы окончательно определить обладателя титула.

Жанибек Алимханулы уверен, что предстоящий бой снимет все вопросы. Фанаты с нетерпением ждут этой схватки, которая обещает стать одним из самых принципиальных противостояний в среднем весе.

