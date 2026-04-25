"Ноет": Жанибек Алимханулы жестко ответил на заявления Дензела Бентли
Казахстанский боксер прокомментировал словесную перепалку в социальных сетях, отметив, что его оппонент сознательно избегает прямых вызовов, ограничиваясь жалобами в адрес международной организации.
По словам Алимханулы, современный бокс требует участия в медийных конфликтах, и он готов ставить на место "ноющих" претендентов как в ринге, так и в информационном пространстве.
"Этот Бентли ноет, хочет забрать мой титул без боя. Просит поддержки, а слова "давай подеремся" у него словно кто-то отрезал – не говорит их. Он сейчас временный чемпион. С одной стороны, правильно делает, что ноет – кому хочется получить люлей во второй раз? Бокс теперь – это уже не только ринг. Иногда приходится говорить с ними жестко. Мне это не нравится, но выхода нет", – иронично написал казахстанец в своем Instagram.
Фото: instagram/janibek_alimkhanuly
Поводом для резких высказываний стало официальное обращение британца к WBO с требованием лишить казахстанца статуса полноправного чемпиона и передать пояс ему. Осенью текущего года боксеры должны встретиться в ринге, чтобы окончательно определить обладателя титула.
Жанибек Алимханулы уверен, что предстоящий бой снимет все вопросы. Фанаты с нетерпением ждут этой схватки, которая обещает стать одним из самых принципиальных противостояний в среднем весе.
Ранее независимый эксперт рассказал о веществе, которое нашли в допинг-тесте Алимханулы.