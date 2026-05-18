ФК "Эльферсберг" со 119-летней историей впервые дебютирует в Бундеслиге

Неизвестный в широких футбольных кругах Европы, скромный немецкий коллектив "Эльферсберг" из города Шпизен-Эльферсберг (федеральная земля Саар) отличился историческим достижением. Клуб, основанный в 1907 году, через несколько месяцев впервые сыграет в Бундеслиге, сообщает Zakon.kz.

Команда ранее в основном выступала в любительских и низших дивизионах немецкого чемпионата. За последние несколько сезонов "Эльферсберг" сделал фантастический взлет, сенсационно взобравшись с четвертой лиги в высший дивизион Германии.

Окончательное оформление путевки в Бундеслигу "Эльферсберг" сделал накануне, после разгрома над "Пройссен Мюнстер" (3:0) в заключительном туре Первой лиги.

Благодаря этой победе команда Винсента Вагнера завершила сезон на втором месте, набрав 62 очка. Этот результат позволил "Эльферсбергу" напрямую присоединиться к списку лучших футбольных клубов Германии.

По мнению экспертов, скромный клуб, но с неплохим бюджетом в 28,13 млн евро сумел выстроить эффективную игру, грамотно распределяя силы по всей дистанции чемпионата. Победа в последнем туре стала логичным итогом работы тренерского штаба и игроков, которые не дрогнули под давлением решающих матчей.

Сумеет ли дерзкий новичок элиты адаптироваться к суровым реалиям и бороться за сохранение прописки в Бундеслиге, будет известно уже осенью этого года на старте нового сезона.

Между тем, по информации одного из организаторов ЧМ-2026 по футболу, на финальном матче предстоящего турнира выступят Мадонна и Шакира.