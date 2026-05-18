#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.17
547.47
6.42
Спорт

ФК "Эльферсберг" со 119-летней историей впервые дебютирует в Бундеслиге

Футбол Дебют Бундеслига , фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 13:05 Фото: Instagram/svelversberg
Неизвестный в широких футбольных кругах Европы, скромный немецкий коллектив "Эльферсберг" из города Шпизен-Эльферсберг (федеральная земля Саар) отличился историческим достижением. Клуб, основанный в 1907 году, через несколько месяцев впервые сыграет в Бундеслиге, сообщает Zakon.kz.

Команда ранее в основном выступала в любительских и низших дивизионах немецкого чемпионата. За последние несколько сезонов "Эльферсберг" сделал фантастический взлет, сенсационно взобравшись с четвертой лиги в высший дивизион Германии.

Окончательное оформление путевки в Бундеслигу "Эльферсберг" сделал накануне, после разгрома над "Пройссен Мюнстер" (3:0) в заключительном туре Первой лиги.

Благодаря этой победе команда Винсента Вагнера завершила сезон на втором месте, набрав 62 очка. Этот результат позволил "Эльферсбергу" напрямую присоединиться к списку лучших футбольных клубов Германии.

По мнению экспертов, скромный клуб, но с неплохим бюджетом в 28,13 млн евро сумел выстроить эффективную игру, грамотно распределяя силы по всей дистанции чемпионата. Победа в последнем туре стала логичным итогом работы тренерского штаба и игроков, которые не дрогнули под давлением решающих матчей.

Сумеет ли дерзкий новичок элиты адаптироваться к суровым реалиям и бороться за сохранение прописки в Бундеслиге, будет известно уже осенью этого года на старте нового сезона.

Между тем, по информации одного из организаторов ЧМ-2026 по футболу, на финальном матче предстоящего турнира выступят Мадонна и Шакира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Еврокубки Дебют
11:47, 22 апреля 2024
ФК "Жирона" впервые своей истории сыграет в еврокубках
Футбол Комо Еврокубки
09:36, 11 мая 2026
Сеск Фабрегас впервые за 119 лет вывел "Комо" в зону еврокубков
Футбол Рекорд Бундеслиги
13:10, 04 марта 2024
ФК "Байер" продолжает творить историю Бундеслиги
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Элина Свитолина
13:54, Сегодня
"Королева Рима счастлива": мировой теннис оценил милый подарок дочери обидчицы Рыбакиной
Артём Антропов
13:38, Сегодня
Чемпион мира по тяжёлой атлетике из Казахстана назвал главного соперника в новом "весе"
Всего один казахстанский теннисист сыграет в квалификации Roland-Garros
13:16, Сегодня
Всего один казахстанский теннисист сыграет в квалификации Roland-Garros
Рыпакова выступит на ЧА по прыжкам
13:05, Сегодня
Рыпакова выступит на чемпионате Азии по прыжкам в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: