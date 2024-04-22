ФК "Жирона" впервые своей истории сыграет в еврокубках

Скромный испанский футбольный клуб "Жирона" впервые получил право выступить в европейских клубных турнирах, сообщает Zakon.kz.

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Об этом стало известно после того, как "Жирона" в матче 32-го тура Ла Лиги обыграла "Кадис" со счетом 4:1. Этот результат гарантировал "бело-красным" место в еврокубках на будущий сезон.

Пока неизвестно, на каком из трех клубных турниров Европы сыграют подопечные Мичела Санчеса. Это будет зависеть от итогового положения "Жироны" по окончании испанского первенства.

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К данному моменту "жиронцы" набрали 68 очков после 32 игр в Ла Лиге и располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. В любом раскладе команда Мичела уже не опустится ниже шестого места, что позволяет им вскоре дебютировать в еврокубках.

Нельзя не восхититься успехами скромного коллектива из города Жирона, у которого стадион вмещает всего 13 500 болельщиков.

"Жирона" проводит лишь четвертый сезон в высшем дивизионе испанского чемпионата за всю свою историю. Год назад команда остановилась на десятой позиции в Ла Лиге. Большая вероятность, что футболисты "Жироны" нынешней осенью сразу "запрыгнут" на поезд Лиги чемпионов с первой попытки. Они доказали это уже по играм первого круга чемпионата.

Сейчас "бело-красные" замыкают призовую тройку ведущих команд Испании, опережая на 7 очков "Атлетико", которая идет четвертой.

А на вершине таблицы Ла Лиги красуются "Реал" и "Барселона", которые встретились 21 апреля в рамках очередного Эль-класико. Битва грандов закончилась домашним успехом "галактикос" – 3:2.