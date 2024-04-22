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ФК "Жирона" впервые своей истории сыграет в еврокубках

Футбол Еврокубки Дебют, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 11:47 Фото: Instagram/gironafc
Скромный испанский футбольный клуб "Жирона" впервые получил право выступить в европейских клубных турнирах, сообщает Zakon.kz.

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Об этом стало известно после того, как "Жирона" в матче 32-го тура Ла Лиги обыграла "Кадис" со счетом 4:1. Этот результат гарантировал "бело-красным" место в еврокубках на будущий сезон.

Пока неизвестно, на каком из трех клубных турниров Европы сыграют подопечные Мичела Санчеса. Это будет зависеть от итогового положения "Жироны" по окончании испанского первенства.

"Привет, Европа, вот и мы. Но останавливаться не хотим".Заявление ФК "Жирона"

К данному моменту "жиронцы" набрали 68 очков после 32 игр в Ла Лиге и располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. В любом раскладе команда Мичела уже не опустится ниже шестого места, что позволяет им вскоре дебютировать в еврокубках.

Нельзя не восхититься успехами скромного коллектива из города Жирона, у которого стадион вмещает всего 13 500 болельщиков.

"Жирона" проводит лишь четвертый сезон в высшем дивизионе испанского чемпионата за всю свою историю. Год назад команда остановилась на десятой позиции в Ла Лиге. Большая вероятность, что футболисты "Жироны" нынешней осенью сразу "запрыгнут" на поезд Лиги чемпионов с первой попытки. Они доказали это уже по играм первого круга чемпионата.

Сейчас "бело-красные" замыкают призовую тройку ведущих команд Испании, опережая на 7 очков "Атлетико", которая идет четвертой.

А на вершине таблицы Ла Лиги красуются "Реал" и "Барселона", которые встретились 21 апреля в рамках очередного Эль-класико. Битва грандов закончилась домашним успехом "галактикос" – 3:2.

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