"Барселона" побила исторический рекорд "Реала" в Ла Лиге
"Блауграна", которая досрочно ранее завоевала чемпионское звание, накануне обыграла на своей арене "Бетис" со счетом 3:1 в рамках 37-го тура испанского первенства.
Дублем в этом матче отметился бразилец Рафинья, еще один гол в активе Жоао Канселу.
В итоге команда Ханси Флика установила рекорд по максимальному числу побед на "Камп Ноу": 19 из 19 возможных в чемпионате Испании.
‼️🔵🔴H I S T Ó R I C O🔴🔵‼️— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 17, 2026
El Barcelona es el primer equipo en TODA la historia de La Liga que gana 19 de 19 partidos como local en una misma temporada (57 goles a favor y 10 en contra).
Hasta hoy, el mayor pleno de triunfos locales (17 de 17) en el campeonato español estaba… pic.twitter.com/OcUcnLVMAd
До этого лучшим показателем владел мадридский "Реал", у которого было 17 побед в 17 домашних играх в сезоне-1985/86.
Поединок против "Бетиса" стал последним в майке "сине-гранатовых" для форварда Роберта Левандовски на "Камп Ноу", который покидает клуб по окончании сезона.