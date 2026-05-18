Спорт

"Барселона" побила исторический рекорд "Реала" в Ла Лиге

Футбол Рекорд Ла Лиги, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 14:14
Каталонская "Барселона" стала первой футбольной командой за всю историю испанского чемпионата, которая выиграла все 19 домашних матчей за один сезон, забив 57 голов и пропустив в свои ворота всего лишь 10 мячей, сообщает Zakon.kz.

"Блауграна", которая досрочно ранее завоевала чемпионское звание, накануне обыграла на своей арене "Бетис" со счетом 3:1 в рамках 37-го тура испанского первенства.

Дублем в этом матче отметился бразилец Рафинья, еще один гол в активе Жоао Канселу.

В итоге команда Ханси Флика установила рекорд по максимальному числу побед на "Камп Ноу": 19 из 19 возможных в чемпионате Испании.

До этого лучшим показателем владел мадридский "Реал", у которого было 17 побед в 17 домашних играх в сезоне-1985/86.

Поединок против "Бетиса" стал последним в майке "сине-гранатовых" для форварда Роберта Левандовски на "Камп Ноу", который покидает клуб по окончании сезона.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
