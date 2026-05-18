Успех Казахстана в Китае: легкоатлетка завоевала медаль в прыжках в высоту

Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по легкой атлетике отметилась медалью на первом чемпионате Азии по прыжковым дисциплинам в Чунцине (Китай). Награду сборной принесла Елизавета Матвеева. Спортсменка заняла третье место в прыжках в высоту, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, легкоатлетка в лучшей попытке показала 180 см. Победительницей ЧА стала Барнохон Сайфуллаева (Узбекистан) – 183 см. Цзявэнь Лу (Китай) завоевала "серебро" – 180 см. Еще одной обладательницей "бронзы" стала Чун Вай Я (Гонконг) – 180 см. Ранее сообщалось, что легкоатлетка из Африки в одиночку представит Казахстан на чемпионате мира.

Поделитесь новостью