#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.58
543.66
6.44
Спорт

Успех Казахстана в Китае: легкоатлетка завоевала медаль в прыжках в высоту

Казахстан открыл медальный счет на чемпионате Азии по прыжковым дисциплинам, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 19:14 Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по легкой атлетике отметилась медалью на первом чемпионате Азии по прыжковым дисциплинам в Чунцине (Китай). Награду сборной принесла Елизавета Матвеева. Спортсменка заняла третье место в прыжках в высоту, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, легкоатлетка в лучшей попытке показала 180 см.

Победительницей ЧА стала Барнохон Сайфуллаева (Узбекистан) – 183 см. Цзявэнь Лу (Китай) завоевала "серебро" – 180 см. Еще одной обладательницей "бронзы" стала Чун Вай Я (Гонконг) – 180 см.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка из Африки в одиночку представит Казахстан на чемпионате мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстан завершил чемпионат Азии по легкой атлетике с семью медалями
22:30, 08 февраля 2026
Семь медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии в Китае
Легкая атлетика Бронза ЧА-2025
12:27, 27 мая 2025
Казахстан завоевал первую медаль на ЧА-2025 по легкой атлетике
Легкая атлетика ЧА-2024 Золото
11:25, 19 февраля 2024
Елизавета Матвеева стала чемпионкой Азии-2024 в прыжках на высоту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
20:07, Сегодня
UFC анонсировал турнир в Абу-Даби 25 июля
Фото: НОК РК
19:32, Сегодня
Елизавета Матвеева стала третьей на чемпионате Азии по прыжкам в Китае
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
19:13, Сегодня
Нуралы Алип после победы "Зенита" в РПЛ успокоил болельщиков "Краснодара"
Фото: UFC
18:39, Сегодня
"Мы его заставили": Царукян рассказал о весогонке Чимаева перед боем со Стриклендом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: