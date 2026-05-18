Спорт

Казахстанские штангисты выступили на ЧА по тяжелой атлетике в Индии

Казахстанские штангисты выступили на ЧА по тяжелой атлетике в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 20:55 Фото: olympic.kz
В Гандинагаре (Индия) завершился чемпионат Азии-2026 по тяжелой атлетике. Сборную Казахстана на континентальном турнире представили четыре штангиста, сообщает Zakon.kz.

"Малой" медалью ЧА отметился Александр Уваров (до 88 кг). Он стал третьим в "рывке", подняв 165 кг. В сумме двоеборья спортсмен финишировал пятым – 365 (165+200) кг.

Султан Мейрам в весе до 110 килограммов остановился в шаге от награды. Он показал четвертый результат – 375 (171+204) кг. Алибек Рахимберды (до 88 кг) стал восьмым – 349 (158+191) кг.

Петр Хребтов, выступавший в категории до 79 кг, завершил выступление на ЧА пятым – 335 (150+185) кг.

Ранее сообщалось, что казахстанская легкоатлетка завоевала медаль в прыжках в высоту в Китае.

