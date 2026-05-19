Любимый шахматист Бибисары Асаубаевой проиграл впервые за несколько месяцев

На днях узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров потерпел первое поражение в классических шахматах с сентября прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Во втором туре турнира Super Chess Classic Romania 2026 в Бухаресте 20-летний шахматист уступил представителю Индии Рамешбабу Прагнанандхе.

Фото: grandchesstourofficial

До этой партии Синдаров провел серию из 53 партий без поражений на крупнейших международных соревнованиях. На сайте турнира сказано, что в настоящее время лидерами турнира являются немец Винсент Каймер, а также нидерландские гроссмейстеры Аниш Гири и Йорден ван Форест. Синдаров располагается на восьмой строчке.

Турнир в Бухаресте проходит с 14 по 24 мая и является первым из двух классических турниров Grand Chess Tour. Формат соревнования – круговой турнир с участием 10 шахматистов, где каждый сыграет с каждым по одной партии. Всего запланировано девять туров, по одному туру в день.

Также, по данным сайта, следующий тур стартует 20 мая. Сегодня у шахматистов – выходной.

А семья украинской теннисистки Элины Свитолиной начинает завоевывать соцсети.