Ламин Ямаль не сможет помочь Испании на старте ЧМ-2026 по футболу
Как уже известно, 18-летний футболист месяц назад получил повреждение в матче Ла Лиги против "Сельты" и после этого не выходил на поле.
В тот момент прогнозы были неутешительными. По предварительной версии, ему грозил пропуск всех игр "Барселоны" в конце сезона, а также ряд встреч групповой стадии мундиаля.
И вот, как утверждает The Athletic, Ямаль 15 июня пропустит стартовый матч "красной фурии" на групповом этапе ЧМ-2026 против Кабо-Верде.
Плюс к этому также под большим вопросом его участие во второй игре с Саудовской Аравией 21 июня.
В данный момент звездный игрок находится под пристальным вниманием врачей "блауграны", где проходит его восстановление.
Близкие Ламина надеются, что организм молодого футболиста быстрее справится с травмой и он все же сможет поправиться к началу мундиаля.
