Ламин Ямаль не сможет помочь Испании на старте ЧМ-2026 по футболу

Звездный полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль с большой долей вероятности пропустит стартовые матчи мирового чемпионата из-за серьезной травмы, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, 18-летний футболист месяц назад получил повреждение в матче Ла Лиги против "Сельты" и после этого не выходил на поле.

В тот момент прогнозы были неутешительными. По предварительной версии, ему грозил пропуск всех игр "Барселоны" в конце сезона, а также ряд встреч групповой стадии мундиаля.

И вот, как утверждает The Athletic, Ямаль 15 июня пропустит стартовый матч "красной фурии" на групповом этапе ЧМ-2026 против Кабо-Верде.

Плюс к этому также под большим вопросом его участие во второй игре с Саудовской Аравией 21 июня.

В данный момент звездный игрок находится под пристальным вниманием врачей "блауграны", где проходит его восстановление.

Близкие Ламина надеются, что организм молодого футболиста быстрее справится с травмой и он все же сможет поправиться к началу мундиаля.

