#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
467.58
543.66
6.44
Спорт

Ламин Ямаль не сможет помочь Испании на старте ЧМ-2026 по футболу

Футбол Срок Возвращения, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 11:21 Фото: Instagram/lamineyamal
Звездный полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль с большой долей вероятности пропустит стартовые матчи мирового чемпионата из-за серьезной травмы, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, 18-летний футболист месяц назад получил повреждение в матче Ла Лиги против "Сельты" и после этого не выходил на поле.

В тот момент прогнозы были неутешительными. По предварительной версии, ему грозил пропуск всех игр "Барселоны" в конце сезона, а также ряд встреч групповой стадии мундиаля.

И вот, как утверждает The Athletic, Ямаль 15 июня пропустит стартовый матч "красной фурии" на групповом этапе ЧМ-2026 против Кабо-Верде.

Плюс к этому также под большим вопросом его участие во второй игре с Саудовской Аравией 21 июня.

В данный момент звездный игрок находится под пристальным вниманием врачей "блауграны", где проходит его восстановление.

Близкие Ламина надеются, что организм молодого футболиста быстрее справится с травмой и он все же сможет поправиться к началу мундиаля.

А накануне впервые сборную Украины по футболу возглавил иностранный специалист.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Гол Травма
12:56, 23 апреля 2026
Ламин Ямаль может пропустить остаток сезона и старт ЧМ-2026 по футболу
Футбол Травма Игрока
17:57, 18 мая 2026
Сборная Испании потеряла своего талантливого хавбека перед ЧМ-2026
Футбол
07:47, 05 июля 2024
Ламин Ямаль с раннего детства был знаком с Месси
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Поехал на понижение: этнический казах Есдаулет сменил азиатский футбольный клуб на Польшу
11:43, Сегодня
Поехал на понижение: этнический казах Есдаулет сменил азиатский футбольный клуб на Польшу
Сын легенды казахстанского хоккея Александрова возглавил российский клуб &quot;Металлург&quot;
11:33, Сегодня
Сын легенды казахстанского хоккея Александрова возглавил российский клуб "Металлург"
Жанибек Алимханулы
11:25, Сегодня
Жанибек Алимханулы назвал месяц возвращения на ринг после допинг-скандала
Потенциальные соперники &quot;Кайрата&quot; в ЛЧ
11:11, Сегодня
Определились потенциальные соперники "Кайрата" в Лиге чемпионов-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: