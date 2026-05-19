Легендарный "Канадиенс" стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли-2026
Утром 19 мая завершился решающий, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, где "Баффало Сэйбрз" уступил на своем льду "Монреаль Канадиенс" в овертайме со счетом 2:3, сообщает Zakon.kz.
Благодаря этому успеху самый старейший и титулованный клуб Лиги выиграл всю серию со счетом 4-3 и далее будет играть в полуфинале Кубка Стэнли, где сразится с "Каролиной Харрикейнз".
Первая игра между ними состоится 22 мая на арене "Каролины".
Во втором полуфинале померятся силами "Вегас Голден Найтс" и "Колорадо Эвеланш". Стартовое противостояние между этими командами запланировано на 21 мая на льду "лавин".
Стоит отметить, что нынешние хоккейные баталии в плей-офф НХЛ проходят без действующего победителя Кубка Стэнли – "Флорида Пантерз".
"Пантеры" в этом сезоне не смогли пробиться в список 16 лучших команд.
