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Спорт

"Даллас" переиграл "Виннипег" и стал третьим полуфиналистом Кубка Стэнли

Хоккей Победа Виннипег, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 12:32 Фото: Instagram/dallasstars
Утром, 18 мая, хоккейный клуб "Даллас Старз" одолел "Виннипег Джетс" в овертайме шестого матча и выиграл всю серию (4-2). Победа позволила команде пробиться в третий раунд Кубка Стэнли-2025, сообщает Zakon.kz.

"Звезды" в шестом поединке второго раунда плей-офф НХЛ дома в овертайме обыграли "Джетс" со счетом 2:1.

В основное время матча на гол Марка Шайфли хозяева ответили точным броском Сэма Стила. А в дополнительное время победную шайбу забросил Томас Харли, который реализовал большинство.

Тем самым "Даллас" выиграл общую серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал плей-офф, где его ждет "Эдмонтон".

В свою очередь 15 мая "Ойлерз" самым первым завоевал путевку в 1/2 финала Кубка Стэнли нынешнего сезона, одолев "Вегас Голден Найтс".

Последний четвертый полуфиналист нынешних состязаний определится в паре "Торонто" – "Флорида".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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