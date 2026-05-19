Хабиб Нурмагомедов влез в большие долги в России – СМИ

Бывший чемпион UFC, сейчас – член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов задолжал Роскомнадзору 300 000 рублей (1 млн 984 тыс. 664 тенге), сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Telegram-канал Mash , Нурмагомедов не оплатил обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете.

В 2024 году сообщалось, что россиянин не заплатил ФНС около 300 млн рублей, из-за этого его имущество и счета были временно арестованы.

В 2025 году он также имел задолженность в размере 1,8 млн рублей. Также выяснилось, что Нурмагомедов вышел из всех "бизнесов" в России, чтобы заняться предпринимательской деятельностью в ОАЭ.

