55-летний Литманен возобновил карьеру и забил гол в чемпионате Эстонии

Легендарный финский футболист Яри Литманен, которому 20 февраля исполнилось 55 лет, решил вернуться в профессиональный футбол. Форвард сразу не пошел к грандам, а заявился в скромный четвертый дивизион эстонского первенства, сообщает Zakon.kz.

По молодости блиставший в "Барселоне", "Ливерпуле" и "Аяксе", Литманен ныне играет за "Калев". Четыре месяца назад он официально был включен в состав третьей команды из города Таллин.

И вот спустя время 55-летний Яри забил свой первый гол в чемпионате Эстонии четвертого дивизиона. Легендарный нападающий не просто забил, а оформил победный красивый мяч почти с центра поля, перебросив кожаный снаряд через голкипера клуба "Нова".

Сам же поединок закончился со счетом 8:3 в пользу команды финского игрока.

Яри Литманен является лучшим футболистом в истории Финляндии. Рекордсмен сборной страны по количеству сыгранных матчей – 137 игр, где забил 32 гола.

В 2011 году провел прощальный матч, сыграв за финскую дружину ХИК.

