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Спорт

Экс-футболист "Порту" Валтер сбросил 40 кг и возобновил карьеру

Футбол 40 кг Сброс, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 15:09 Фото: Instagram/w18walter
Бывший нападающий португальского клуба "Порту" Валтер похудел на 40 кг и вернулся в большой футбол. 35-летний бразилец сейчас играет за команду из штата Гояс, которая выступает во втором дивизионе, сообщает Zakon.kz.

По сведениям А Bola, Валтер да Силва ранее в течение двух лет выступал за знаменитый "Порту" и выиграл в ее составе два "золота" чемпионата страны, плюс Суперкубок и Кубок Португалии.

После португальского чемпионата он вернулся на Родину, где защищал честь местных команд из низших дивизионов.

Спустя время он "перевалил" за 120 кг и бросил профессиональный спорт. Также его отстранили от футбола из-за запрещенных препаратов, которые он принимал против ожирения.

Валтер серьезно занялся процессом похудения и сумел сбросить 40 кг. Его сразу приняли в команду "Туппи-Го" из второго дивизиона чемпионата штата Гояс, где он уже сыграл первый матч.

"Очень рад каждой возможности, которую дает мне Бог, и еще больше рад победе. Шаг за шагом, с большой самоотдачей и силой воли". Вальтер да Сильва

Пока Вальтер занимается возвращением идеальной спортивной формы, его звездный коллега Неймар на днях был удален с поля за гол рукой в матче чемпионата Бразилии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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