Спорт

"Борнмут" впервые сыграет в еврокубках за 127 лет своего существования

Футбол Участие Еврокубки, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 15:15
Английский футбольный клуб "Борнмут", который был образован в далеком 1899 году, впервые в своей истории через три месяца выступит в одном из трех европейских клубных турниров, сообщает Zakon.kz.

Такую историческую возможность "вишни" получили в ночь на 20 мая, когда в рамках 37-го тура АПЛ дома сыграли вничью с "Манчестер Сити" (1:1).

Форвард "Борнмута" Эли Жуниор Крупи открыл счет в этом матче на 39-й минуте. Его норвежский коллега из "Сити" Эрлинг Холанн помог избежать гостевого поражения, отличившись на последних секундах встречи.

В итоге перед последним туром команда Андони Ираолы сейчас находится на шестой строчке таблицы АПЛ, набрав 56 очков.

И независимо от игр 38-го тура они вскоре примут участие в еврокубках.

В свою очередь ничья с "Борнмутом" отобрала шансы у подопечных Хосепы Гвардиолы на чемпионство в этом сезоне.

"Ман Сити" помог "Арсеналу" досрочно стать чемпионом Англии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
