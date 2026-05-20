"Борнмут" впервые сыграет в еврокубках за 127 лет своего существования
Такую историческую возможность "вишни" получили в ночь на 20 мая, когда в рамках 37-го тура АПЛ дома сыграли вничью с "Манчестер Сити" (1:1).
Форвард "Борнмута" Эли Жуниор Крупи открыл счет в этом матче на 39-й минуте. Его норвежский коллега из "Сити" Эрлинг Холанн помог избежать гостевого поражения, отличившись на последних секундах встречи.
В итоге перед последним туром команда Андони Ираолы сейчас находится на шестой строчке таблицы АПЛ, набрав 56 очков.
We’ll be in Europe for the first time in our 127-year history next season 🌎
On to Sunday for one final push to find out which competition 💪
И независимо от игр 38-го тура они вскоре примут участие в еврокубках.
В свою очередь ничья с "Борнмутом" отобрала шансы у подопечных Хосепы Гвардиолы на чемпионство в этом сезоне.
"Ман Сити" помог "Арсеналу" досрочно стать чемпионом Англии.