#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
Спорт

Объявлен состав сборной Швейцарии для поездки на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Состав ЧМ-2026 , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 16:35 Фото: Instagram/swissnatimen
20 мая одна из сильных европейских сборных, команда Швейцарии, окончательно определилась со своим составом на мировое первенство 2026 года, которое начнется через три недели на футбольных аренах США, Канады и Мексики, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер швейцарской дружины Мурат Якин включил в заявку на мундиаль 26 футболистов, большинство из которых представляют честь известных клубов Европы.

Вратари: Грегор Кобель ("Боруссия-Д"), Марвин Келлер ("Янг Бойз") и Ивон Мвого ("Лорьян").

Защитники: Мануэль Аканджи ("Интер"), Нико Эльведи ("Боруссия-М"), Миро Мухайм ("Гамбург"), Рикардо Родригес ("Бетис"), Сильван Видмер ("Майнц"), Лука Хакес ("Штутгарт"), Орель Аменда ("Айнтрахт") и Эрай Джёмерт ("Валенсия").

Полузащитники: Ардон Яшари ("Милан"), Денис Закария ("Монако"), Гранит Джака ("Сандерленд"), Йохан Манзамби ("Фрайбург"), Джибриль Соу ("Севилья"), Михел Эбишер ("Пиза"), Ремо Фройлер ("Болонья"), Кристиан Фасснахт ("Янг Бойз"), Фабиан Ридер ("Аугсбург"), Ноа Окафор ("Лидс"), Рубен Варгас ("Севилья") и Дан Ндой ("Ноттингем Форест").

Нападающие: Седрик Иттен ("Фортуна"), Брил Эмболо ("Ренн") и Зеки Амдуни ("Бернли").

На ЧМ-2026 Швейцария выступит в группе B, где сразится со сборными Катара, Боснии и Герцеговины и Канады.

Между тем накануне состоялся пятый матч финальной серии Кубка Гагарина-2026, где "Локомотив" принял у себя дома "Ак Барс".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Состав Японии
17:07, 15 мая 2026
Самая титулованная сборная Азии объявила свой состав на ЧМ-2026 по футболу
Футбол Состав ЧМ-2026
15:50, 12 мая 2026
Определена первая сборная с окончательным составом на ЧМ-2026 по футболу
Футбол Путевка ЧМ-2026
15:18, 26 марта 2025
Какие сборные уже заработали путевки на ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Возвращение: Ломаченко может получить бой с "Танком" из США Дэвисом
17:14, Сегодня
Ломаченко может получить бой с "Танком" из США Дэвисом
GGG сдаёт позиции: Головкин упал на 10-е место в важном рейтинге
17:04, Сегодня
GGG сдаёт позиции: Головкин упал на 10-е место в рейтинге популярности Boxrec
Прогноз матча Бублика в Женеве
16:58, Сегодня
Старт Бублика в Женеве: эксперты спрогнозировали исход матча с литовской сенсацией
Рыбакина заявила на турнир в Берлине
16:30, Сегодня
Елена Рыбакина выступит на травяном турнире в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: