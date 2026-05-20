Объявлен состав сборной Швейцарии для поездки на ЧМ-2026 по футболу

Фото: Instagram/swissnatimen

20 мая одна из сильных европейских сборных, команда Швейцарии, окончательно определилась со своим составом на мировое первенство 2026 года, которое начнется через три недели на футбольных аренах США, Канады и Мексики, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер швейцарской дружины Мурат Якин включил в заявку на мундиаль 26 футболистов, большинство из которых представляют честь известных клубов Европы. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇨🇭Nati Men (@swissnatimen) Вратари: Грегор Кобель ("Боруссия-Д"), Марвин Келлер ("Янг Бойз") и Ивон Мвого ("Лорьян"). Защитники: Мануэль Аканджи ("Интер"), Нико Эльведи ("Боруссия-М"), Миро Мухайм ("Гамбург"), Рикардо Родригес ("Бетис"), Сильван Видмер ("Майнц"), Лука Хакес ("Штутгарт"), Орель Аменда ("Айнтрахт") и Эрай Джёмерт ("Валенсия"). Полузащитники: Ардон Яшари ("Милан"), Денис Закария ("Монако"), Гранит Джака ("Сандерленд"), Йохан Манзамби ("Фрайбург"), Джибриль Соу ("Севилья"), Михел Эбишер ("Пиза"), Ремо Фройлер ("Болонья"), Кристиан Фасснахт ("Янг Бойз"), Фабиан Ридер ("Аугсбург"), Ноа Окафор ("Лидс"), Рубен Варгас ("Севилья") и Дан Ндой ("Ноттингем Форест"). Нападающие: Седрик Иттен ("Фортуна"), Брил Эмболо ("Ренн") и Зеки Амдуни ("Бернли"). На ЧМ-2026 Швейцария выступит в группе B, где сразится со сборными Катара, Боснии и Герцеговины и Канады. Между тем накануне состоялся пятый матч финальной серии Кубка Гагарина-2026, где "Локомотив" принял у себя дома "Ак Барс".

