У сборной ДР Конго возникли серьезные проблемы перед стартом ЧМ-2026

Футболисты ДР Конго отменили тренировочный сбор в Киншасе перед поездкой на ЧМ-2026 из-за вспышки Эболы в стране. На данный момент пока неизвестно о состоянии самих игроков, сообщает Zakon.kz.

Всемирная организация здравоохранения оценила данную ситуацию в стране как чрезвычайную. По информации ряда СМИ, вследствие этой вспышки уже 139 человек погибли и более чем 600 пациентов находятся в больнице.

Сама же сборная ДР Конго, которая вскоре собирается на мундиаль, перенесла свои сборы в Бельгию, где 3 июня должна сыграть товарищеский матч с Данией.

"FIFA ознакомлена о ситуации со вспышкой Эболы и внимательно следит за ее ходом, тесно общаясь с Федерацией футбола ДР Конго, чтобы обеспечить соблюдение всех медицинских и безопасных рекомендаций". Заявление FIFA

Представители местной федерации передали, что все игроки сборной сейчас находятся за пределами страны.

Накануне "леопарды" назвали свой окончательный состав для поездки на мировое первенство.

На ЧМ-2026 сборная Конго будет выступать в группе K, где ее соперниками станут команды Португалии, Колумбии и Узбекистана.

До африканской команды также серьезные проблемы возникли у представителей Ирана, чьим игрокам пока еще не выдают визы для въезда в США.

Тем временем сегодня может определиться победитель Кубка Гагарина-2026, если "Локомотив" в гостях обыграет казанский "Ак Барс".