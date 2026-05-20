16-летний талант "Арсенала" Доуман установил исторический рекорд в АПЛ

Полузащитник лондонского "Арсенала" Макс Доуман в свои 16 лет признан самым молодым футболистом в истории, кому удалось выиграть английскую Премьер-лигу, сообщает Zakon.kz.

Это стало известно после того, как минувшей ночью "Арсенал", за который выступает молодой талант, гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне АПЛ.

И теперь Доуман в возрасте 16 лет и 139 дней стал самым молодым игроком в истории, который примерит "золото" чемпионата Англии.

He replaces Phil Foden, who was 17 years and 350 days old when he won the title with Manchester City ⏰ — BBC Sport London (@BBCLondonSport) May 19, 2026

Предыдущим рекордом владел хавбек "Манчестер Сити" Филип Фоден, который выиграл чемпионское звание в 17 лет и 350 дней.

В этом сезоне Макс Доуман выходил на поле в пяти матчах АПЛ, где сумел забить один гол.

Также нужно отметить заслуги и успехи главного тренера "канониров" Микеля Артеты, который стал самым молодым наставником-чемпионом АПЛ за последние 20 лет.

К тому же 44-летний специалист признан первым в истории бывшим игроком английской Премьер-лиги, кому удалось выиграть титул чемпиона в качестве тренера команды.

Теперь "пушкарей" 30 мая ждет главный матч не только сезона, но и всей истории. Они сыграют в финале Лиги чемпионов УЕФА против французского ПСЖ.