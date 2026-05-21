Елена Рыбакина узнала первую соперницу на "Ролан Гаррос-2026"

В Париже прошла жеребьевка главного грунтового турнира нынешнего сезона "Ролан Гаррос", по итогам которой одна из главных фавориток этих состязаний Елена Рыбакина на старте этих соревнований встретится с малоизвестной словенкой Вероникой Эрьявец (№84 WTA), сообщает Zakon.kz.

Наша теннисистка выступит на "Ролан Гаррос-2026" в качестве второй сеяной, а первый номер отдан Арине Соболенко (Беларусь).

Другая наша спортсменка Юлия Путинцева в первом круге французского первенства сразится с австралийкой Талией Гибсон (№55 WTA).

Что касается мужской сетки, то здесь в отсутствие травмированного Карлоса Алькараса во главе всех теннисистов стоит Янник Синнер (1-й номер посева), а Александр Зверев получил статус второй ракетки турнира.

Лидеры мужской сборной Казахстана, два наших Александра, Бублик и Шевченко, на старте Открытого чемпионата Франции получили непростых соперников.

Первая ракетка страны встретится с немцем Жан-Леннар Штруфом, а Шевченко померится силами с Алексом Михельсом из США.

Старт "Ролан Гаррос-2026" может быть омрачен небольшой забастовкой со стороны топовых теннисистов.