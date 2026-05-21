Спорт

Элита мирового тенниса готовит первую серию забастовки на "Ролан Гаррос"

Фото: Instagram/rolandgarros
Ведущие теннисисты планеты планируют продемонстрировать ранее обещанный протест, связанный с призовыми деньгами. Спортсмены хотят уменьшить количество своих интервью в СМИ на Открытом чемпионате Франции-2026, сообщает Zakon.kz.

По сведениям авторитетного издания The Guardian, игроки, которых пригласили для участия в пресс-конференции открытия "Ролан Гаррос" 22 мая, покинут зал через 15 минут в знак протеста.

А остальные участники турнира откажутся от дополнительных интервью с двумя основными партнерами по медиаправам французского чемпионата.

Еще две недели назад лидеры мирового рейтинга ATP и WTA предупредили организаторов будущего турнира о своей акции в Париже.

Это заявление последовало после объявления призового фонда "Ролан Гаррос" и несогласия самих спортсменов с доходом, который они получают. Вследствие чего теннисисты решили свести свою деятельность вне корта к минимуму.

Немного ранее группа из 20 лучших игроков мира, среди которых Новак Джокович, Янник Синнер, Карлос Алькарас, Арина Соболенко и другие, опубликовали совместное заявление, где высказали свое разочарование уровнем призовых на Открытом чемпионате Франции.

Как бы ни сложилась ситуация в Париже, туда не приедет вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

Куандык Шынасилов
